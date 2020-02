Programación completa de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2020

El duelo más atractivo de la jornada lo disputarán Deportes Antofagasta y Universidad Católica este domingo a las 12:00 horas.

Este viernes, arranca la tercera fecha el Campeonato Nacional 2020, luego de jugarse ya dos jornadas, pero con el partido pendiente entre Coquimbo Unido y Audax Italiano, correspondiente a la jornada 2.

Todo arrancará en La Portada, cuando Deportes La Serena busque su primer triunfo del certamen ante Cobresal, que llega con el envión anímico de vencer a Colo Colo.

El duelo más atractivo será el que protagonizarán el próximo domingo dos de los punteros del torneo: Deportes Antofagasta y Universidad Católica.

Por su parte, los coperos Universidad de Chile y Unión La Calera, el tercer líder del certamen, medirán sus fuerzas el sábado por la tarde en el estadio Nacional.

Además, el golpeado Colo-Colo buscará volver al triunfo cuando visite a Audax Italiano en el coliseo de Ñuñoa, luego de que la Intendencia Metropolitana no autorizara el Estadio Bicentenario de La Florida.

Programación completa:

Viernes 7 de febrero:

- Deportes La Serena vs. Cobresal, 21:00 horas. Estadio La Portada.

Sábado 8 de febrero:

- Huachipato vs. Universidad de Concepción, 12:00 Horas. Estadio CAP.

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio Nacional.

- Curicó Unido vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Domingo 9 de febrero:

- Deportes Antofagasta vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Audax Italiano vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Nacional.

- Unión Española vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 10 de febrero:

O'Higgins vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Everton vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Estadio Sausalito.

PURANOTICIA