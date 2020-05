Moreno: "El mayor problema del fútbol chileno es su sistema de gobierno"

El mandamás del fútbol chileno confirmó que renunciará a la ANFP y aseguró que el 31 de julio se llamará a elecciones.

Sebastián Moreno volvió a confirmar su renuncia de la ANFP. En entrevista con Cooperativa, el presidente de la entidad de Quilín volvió a disparar en contra de los clubes opositores, lamentó "el sistema de gobernabilidad" del fútbol chileno y aseguró que el 31 de julio se llamará a elecciones.

"Hay distintas visiones sobre la estabilidad del fútbol. En mi caso, el cariño que le tengo a esta actividad es genuino, y ver cómo un grupo de clubes de una manera tan violenta y sin ningún apego a los estatutos... cuando vemos que se tergiversa información y se toma maliciosamente, son situaciones que te van desgastando profundamente", comenzó el mandamás de la ANFP.

Morenó explicó que "hemos generado importantes mecanismos de control. El mayor problema del fútbol chileno es el sistema de gobierno que tiene, por lo que estamos tranquilos, hemos logrado desarrollar distintos mecanismos de gestión, autocontrol y autoregulación, pero queda mucho por avanzar".

Respecto a la mesa transitoria, el dirigente explicó que "corresponde que se manifiesten intenciones de votos para poder completar un directorio que necesita transitar adecuadamente para cumplir los distintos objetivos. En ese orden de ideas le propuse a varios clubes, a los que les reconozco la disposición permanente a dar gobernabilidad a la ANFP, mi salida del cargo ordenada, llamar a lecciones 31 de julio y completar directorio de forma transitoria para que podamos realizar el día a día".

Además, Moreno se refirió a las crisis que debió atravesar como timonel del balompié criollo: "Existe un desgaste permanente en la administración de crisis tan profundas como las que vivimos en octubre y frente a esta pandemia, que califico como la mayor crisis del fútbol chileno, pero al final del día, pretender usar la pandemia como un elemento de utilización política, es algo completamente insano".

Respecto a los clubes opositores, el ex directivo de Cobresal indicó: "Es así como se van generando clubes que claramente no están conformes, como por ejemplo Unión Española. Todos entendemos las razones por las que Unión Española pasó a la vereda del frente con una actitud muy poco constructiva, lo mismo La Calera, por su no clasificación a Copa Libertadores como Chile 4",

"Pasarse a la vereda del frente con una actitud bastante hostil y beligerante, no es la forma donde debemos construir el fútbol del futuro. ojalá esto quede como lección", cerró.

