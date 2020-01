Jonathan Zacaría firmó su renovación con la U por toda la temporada

El último partido que jugó el ex Palestino con los azules fue en diciembre de 2017.

El extremo argentino Jonathan Zacaría renovó finalmente con Universidad de Chile hasta final de temporada, en una muestra de confianza del elenco colegial hacia un jugador que no juega hace dos años por complicadas lesiones.

A través de sus redes sociales, adjuntando una foto del jugador firmando el contrato, la tienda azul informó de la extensión del vínculo del oriundo de Ramos Mejía, de 29 años. "El 2020 es tuyo, Zaca! Jonathan Zacaría ya firmó su renovación #VamosLaU", escribió el club.

El último partido que jugó el ex Palestino con los azules fue en diciembre de 2017. En el 2016 tuvo una fractura de tibia y el peroné, y al año siguiente sufrió una rotura de ligamento cruzado.

Hace un par de días, el jugador se declaró ansioso por volver a las canchas con la casaquilla de la U. "Me siento muy bien, hice una gran recuperación y estoy haciendo una buena pretemporada. Me hicieron varias pruebas físicas y exámenes médicos, todo ha salido bien, en parámetros normales. Me siento igual que antes de vivir las lesiones. Voy en busca de mi mejor versión", apunto a La Tercera.

Recordar que el equipo que dirige Hernan Caputto ya ha concretado las incorporaciones de Pablo Aránguiz, Sebastián Galani, Luis del Pino Mago y Fernando Cornejo, quienes fueron presentados el jueves en el Centro Deportivo Azul (CDA). La próxima semana se sumaría el experimentado volante argentino Walter Montillo, en lo que será su regreso al club.

🎥 Jonathan Zacaría y su renovación de contrato: "Estoy feliz con la oportunidad". Revisa las declaraciones del zurdo en entrevista exclusiva con el Club ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/RCvEruJ8YP — Universidad de Chile (@udechile) January 3, 2020

