Ex presidente del Sifup: "Lo que hicieron García y Marín es impresentable"

Carlos Ramos, quien fue timonel del gremio en la década de los '90, se sumó a las duras críticas hacia los actuales líderes del sindicato por el polémico Fondo de Retiro entregado a jugadores que dejaron la actividad desde fines del 2016 en adelante.

El Sifup se sigue llenando de críticas por el polémico Fondo de Retiro entregado a futbolistas que dejaron la actividad desde fines del 2016 en adelante.

Ahora fue Carlos Ramos, ex presidente del gremio en la década de los '90, el que cuestionó duramente a Gamadiel García y Luis Marín, actual timonel y secretario, respectivamente, del sindicato.

"Da pena recordar la huelga de 1997 donde futbolistas que no eran conocidos que la pasaron mal por apoyarnos, y ahora son olvidados. En el fútbol chileno hay historia y no es de 10 ó 15 años. Hay que respetarla... El país vive una situación difícil, hay mucha pobreza y el Sifup va por el camino contrario, de la discriminación", expresó Ramos en diálogo con El Mercurio.

"Con los dineros del CDF yo habría creado un fondo de salud, mejorar el tema previsional... Hubiese tenido una mirada más colectiva, más social, ayudar a los que no están bien. Y es impresentable que García y Marín aparezcan cobrando esos bonos", agregó.

En tanto, Alejandro Vrsalovic contó que junto a jugadores que se retiraron antes de la fecha establecida por el Sindicato creó un grupo de WhatsApp para reunir a quienes no fueron beneficiados.

"Vi la noticia del fondo y me pareció una injusticia, porque debe ser para todos no se miró atrás. El Sifup no se creó con Gamadiel García. Varios vivimos huelgas, paros, cinco o seis meses sin cobrar... Y ahora nos dejan de lado. Por eso, junto a Marcelo Muñoz, Darwin Pérez y Patricio Neira, creamos un grupo llamado 'Ex futbolistas profesionales' donde hablamos del tema", sostuvo el ex delantero.

