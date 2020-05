Atlético Mineiro de Sampaoli descartó tener en carpeta a Eduardo Vargas

El presidente del club brasileño aseguró que no harán contrataciones hasta resolver los problemas financieros que presenta.

Sergio Sette Cámara, presidente del Atlético Mineiro, descartó de plano que el club brasileño tenga en carpeta el fichaje de Eduardo Vargas, jugador de los registros de Tigres de Monterrey.

Informaciones desde México y Brasil aseguraban que el entrenador del elenco de Belo Horizonte, Jorge Sampaoli, quiere llevarse gratis a 'Turboman' y que sea parte del plantel albinegro desde el segundo semestre.

Recordar que el casildense conoce muy bien a Vargas al dirigirlo en la exitosa etapa en la selección chilena, que jugó el Mundial de Brasil 2014 y se coronó campeón de la Copa América 2015 y también en Universidad de Chile.

Sin embargo, la dirigencia del Atlético Mineiro no tiene en mente fichar a Vargas y desconoce la información sobre el deseo de Sampaoli. Es más, el 'Galo' no realizará ninguna negociación hasta resolver los problemas financieros que presenta.

"No estoy hablando de contratar, especular, nada. Ese nombre que me acabas de decir, es una sorpresa para mí. De hecho, a principios de año, Rui (director deportivo) incluso trató de contactarlo, parece que durante el período que trabajaron en Gremio, tuvieron una muy buena relación. No hay nada sobre este jugador", expresó Sette Cámara a la emisora local Radio 98.

"No vamos a hacer este tipo de cosas, vamos a dejar que se hagan algunos contratos cuando tengamos actualizada la situación de los futbolistas del actual plantel", añadió. Consignar que el plantel suma dos meses impagos.

Eduardo Vargas tiene un sueldo cercano a los tres millones de dólares por temporada, ingreso que en Tigres esperan descontar con una venta anticipada del chileno, que termina su contrato a mediados de 2021. Con el jugador a coste cero, se asegura la partida y el descuento de su sueldo.

