San Antonio: Finaliza exitosa semana de limpieza en playa de Llolleo

La iniciativa coincidió con el proceso de desconfinamiento que se inició este lunes en la ciudad puerto, lo que permitió formar grupos de 10 voluntarios en dos turnos, además de personas anónimas que no quisieron estar ausentes.

Cerca de 150 personas voluntarias escucharon el llamado de organizaciones ambientalistas para realizar una nueva jornada de limpieza en el sector del Humedal Ojos de Mar y en la playa de Llolleo en la comuna de San Antonio durante esta semana.

Lily Plaza, coordinadora de la Organización Ambientalista Ojos de Mar que estuvo a cargo de esta jornada de limpieza, señaló que "estamos muy contentos con la convocatoria, ya que el 70% de la gente que asistió es nueva".

Los voluntarios y voluntarias que llegaron al lugar participaron en varios puntos de la zona costera para realizar la agotadora tarea de recolección de la gran cantidad de basura.

Con esto, se da por terminada esta semana de limpieza en el contexto de la campaña mundial de Julio sin Plástico, "habiendo cumplido con sacar el plástico voluminoso, ahora queda la parte del retiro de la basura del lugar", advierte la voluntaria ambientalista.

Si bien, la organización Ojos de Mar se mostró satisfecha por la convocatoria de la comunidad, esperan "tener el mínimo de apoyo de las autoridades locales que han estado ausentes bastante tiempo en el cuidado de este ecosistema y por eso como ciudadanía hemos debido actuar", enfatiza Lily Plaza.

La agrupación aprovechó la oportunidad de recordar a través de sus redes sociales (@ojosdemar.cl), cómo se puede evitar que ésta y otras playas de nuestro país continúen recibiendo basura cada año, alcanzando hasta dos mil toneladas en temporada de vacaciones.

Entre las medidas que sugieren están: Cambia la "normalidad", no dejes residuos en las playas; Participa en jornadas de limpieza; Sé un consumidor consciente, responsable e inteligente; No uses sustancias altamente tóxicas que puedan llegar a las costas; entre otras.

