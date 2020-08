Bomberos de Valparaíso realizará pionera rifa virtual en busca de fondos

Una alianza con una empresa de tickets permitirá poder llevar a cabo la tradicional iniciativa que realiza anualmente la institución voluntaria.

Debido a la pandemia de coronavirus, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se vio obligado a reformular su tradicional rifa anual y debió trasladarla al mundo virtual.

Y es que una alianza con la empresa Ticketplus permitirá la realización de la actividad.

Este año, los premios a sortear serán un automóvil Renault Symbol 2020, dos televisores led Smart 55 pulgadas, dos refrigeradores, dos lavadoras – secadoras, dos cocinas, seis platos y dos bicicletas mountain bike.

Rodrigo Romo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, explicó a Biobio que "pasar a una plataforma virtual no es tan fácil, porque no toda la gente, y lo ha demostrado ahora la pandemia, está habituada al internet o a comprar online. No ha sido tan simple la toma de decisión".

Romo hizo un llamado a la gente a apoyar la iniciativa, diciendo que "lo primero, acudir a todos los vecinos y vecinas de Valparaíso a que nos apoyen, y de otras partes de Chile. Valparaíso es una ciudad especial que cada cierto tiempo somos noticias por grandes emergencias (...) es necesaria esta continuidad".

Puedes participar en la actividad ingresando al siguiente link.

