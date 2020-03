6 alimentos que te ayudarán a combatir el acné

Si llevas estos buenos hábitos y, además, incluyes los siguientes alimentos para combatir el acné en tu dieta, tener una piel libre de granos e impurezas será de lo más sencillo.

Llevar una dieta sana y variada compuesta por alimentos para combatir el acné te ayudará tanto a mejorar tu estado de salud como a presumir de una piel mucho más bonita.

Y más aún si los combinas con la práctica regular de ejercicio físico, la ausencia de tabaco, estrés y ansiedad y el uso de remedios caseros para los granos en la cara que aceleren su desaparición de una forma sencilla y natural.

¿Cuáles son los mejores alimentos para acabar con el acné?

¿Te has propuesto deshacerte de los granos, las espinillas y los puntos negros en el menor tiempo posible?

Si es así, recuerda consumir ingredientes saludables como los que proponemos a continuación y lavarte la cara dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche.

Pepino

Seguro que, más de una vez, has visto una película donde la protagonista colocaba dos rodajas de pepino sobre sus ojos para tener una mirada radiante.

Se trata de un gesto sencillo, económico y efectivo debido a la riqueza en agua del pepino, que lo convierte en una hortaliza perfecta para nutrir la piel en profundidad.

No obstante, su poder para combatir el acné reside en su capacidad para favorecer la expulsión de toxinas, depurar el organismo y mantener la piel limpia y sana.

Puedes consumirlo crudo, en batidos verdes, en el sushi o en ensaladas, ya que se trata de un alimento muy versátil.

Cúrcuma

La cúrcuma es una especia famosa por sus propiedades antioxidantes, ideales para neutralizar los radicales libres y retrasar el proceso de envejecimiento.

Destacan también sus sustancias antiinflamatorias, que se ocupan de reducir el tamaño de los granos y de acelerar su desaparición.

Solo tienes que agregar una cucharadita de cúrcuma en polvo a tus infusiones o yogures para poder aprovechar los beneficios de esta saludable especia.

Ajo negro

El ajo es un pequeño tesoro de la naturaleza debido a sus propiedades antibióticas, perfectas para eliminar las bacterias causantes de los granos y reforzar el sistema inmunológico.

No obstante, y a pesar de que es perfecto para combatir el acné, el intenso sabor del ajo provoca que muchas personas tomen la decisión de prescindir de él.

Por suerte, aprovechar sus beneficios y disfrutar de un agradable sabor al mismo tiempo es posible gracias al ajo negro, que contiene las mismas propiedades pero resulta de lo más atractivo para el paladar.

Consume uno o dos dientes de ajo negro al día si quieres comenzar a incluir alimentos que te ayuden a combatir el acné en tu dieta.

Té verde

Beber dos tazas de té verde al día es una sencilla a la par que beneficiosa acción.

De hecho, un estudio titulado Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause mortality: The China-PAR project reveló que consumir esta bebida natural más de tres veces a la semana disminuye el riesgo de sufrir enfermedades del corazón.

Cabe señalar, asimismo, que el té verde también actúa como un antiséptico natural, por lo que está indicado para prevenir y eliminar los granos en la piel.

Tampoco hay que olvidar que se trata de un potente antioxidante capaz de mantener el cutis joven durante mucho tiempo.

Uva negra

Olvidarte del acné y los granos también será más fácil de lo que piensas si en tu dieta les haces un hueco a las uvas negras.

Además de ser antioxidantes y de estar indicadas para retardar el proceso de envejecimiento cutáneo, contienen propiedades antiinflamatorias que disminuyen el tamaño de los granos en un tiempo récord.

Cómete un puñadito de uvas negras a la hora del desayuno o la merienda y tendrás la oportunidad de mejorar tu estado de salud y de potenciar la belleza de la piel a la vez.

Damasco

El damasco es una fruta deliciosa y muy fácil de comer que forma parte de la dieta de infinidad de personas debido, sobre todo, a su alto contenido en betacaroteno.

Este activo que actúa como precursor de la vitamina A está indicado para estimular la renovación celular, lo que ayuda a la piel a regenerarse con una mayor facilidad y a liberarse del acné en poco tiempo.

Ten en cuenta, asimismo, que para deshacerte de los granos en la piel también será indispensable que evites el consumo de grasas saturadas, harinas y azúcares refinados y alimentos ultraprocesados.

