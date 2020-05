Ministro Ignacio Briones: "No podemos caer en la tentación del eslogan"

"Creo que no podemos caer en la tentación del eslogan. Es un slogan decir que nosotros todos los esfuerzos se han hecho para las empresas, como sugiriendo que estos son los grandes empresarios que el Estado está apoyando y a los trabajadores nada", dijo el ministro

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rechazó la acusación que se le ha hecho al Gobierno de beneficiar únicamente a los grandes empresarios con las medidas económicas impulsadas durante la crisis por el covid-19.

"Creo que no podemos caer en la tentación del eslogan. Es un slogan decir que nosotros todos los esfuerzos se han hecho para las empresas, como sugiriendo que estos son los grandes empresarios que el Estado está apoyando y a los trabajadores nada", dijo el ministro en el programa Mesa Central, de Canal 13.

"La ley de protección del empleo, con todo el ruido que ha habido esta semana, es una gran ley, es una ley que hoy día está permitiendo salvar cientos de miles de empleo. La enmienda de esta semana podemos conversarla porque creo que genera un problema, que va a incentivar el despido en lugar de la suspensión que es lo que el espíritu de ley quería, y creo que aquí tenemos que hacernos cargo de corregir ello", agregó el secretario de Estado.

Sobre la solicitud de la oposición, que pidió aumentar el monto considerado en el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia, Briones dijo que "es importante que las posturas sean razonables".

"Nosotros hemos tenido arriba de la mesa y a la vista son posturas que hablaban de 800 millones de dólares mensuales por cuatro meses, o sea, 3.200 millones de dólares (...) Hay una petición que es un incremento de un 50% y lo que quiero decir es 'acá hay un monto que es significativo, que es sustantivo', es un esfuerzo grande el que estamos haciendo y eso no podemos perderlo de vista", dijo.

"Yo lo he dicho muy transparentemente y lo vuelvo a decir, acá nosotros no podemos quemar todos los cartuchos ahora, esta es una historia que sigue, tiene mucha incertidumbre (...) No hay que quemar todas las naves, porque esta es una historia en desarrollo y hay que estar preparado para reaccionar cada vez que sea necesario", explicó.

"Acá hay que ser muy responsables en términos fiscales (...) hay que guardar para lo que sigue. Hemos estado guardando holguras porque esto es una película y no una foto", sentenció.

