Formalizarán a principal sospechoso de golpiza de rugbistas del Craighouse

La Fiscalía Metropolitana Oriente resolvió formalizar al principal sospechoso de la golpiza que en septiembre de 2017 sufrió el estudiante Vicente Moral Martínez por parte de un grupo de jóvenes que, al momento de los hechos, eran alumnos y miembros del equipo de rugby del colegio Craighouse.

El sospechoso es Matías Garafulic, a quien el Ministerio Público le imputará su participación en delito de lesiones el próximo 19 de junio ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a través de una audiencia remota.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por la fiscalía, y que constan en la querella, el 15 de septiembre de 2017 la víctima se encontraba comiendo al interior del local de comida Pronto Copec, ubicado en avenida Los Trapenses, cuando un grupo de escolares comenzó a hostigarlo.

Según detalla el escrito, fue en ese momento cuando uno de los individuos insultó a Moral, generándose así la golpiza. "Me empujó hacia adelante, yo me levanté rápidamente, lo alejé y recibí en ese instante, un golpe de puño en el rostro muy fuerte, que me rompió el labio superior. Luego, intervino otro sujeto, amigo del primero, que procedió a golpearme en forma reiterada en distintas partes de mi cuerpo y especialmente en mi nariz, y ante la intensidad de los golpes, comencé a sangrar de inmediato", relató el estudiante en la querella.

Luego, agregó la víctima en el libelo "comencé a sentir fuertes dolores en mi nariz y me dirigí al mesón del local para solicitar papel para limpiarme, todo esto, mientras los sujetos que me habían agredido, continuaban agrediendo descontroladamente a otras personas del local".

Sobre la decisión del Ministerio Público, el abogado querellante Vinko Fodich dijo estar satisfecho, enfatizando que "existen muchos antecedentes, sobre todo un video que grabó todo lo ocurrido – de las cámaras de vigilancia del servicentro- donde se ve, claramente, la agresión que desplegó Garafulic, agresión que –además- podemos calificar de cobarde porque se ayudó por, al menos, cuatro amigos para agredir a una persona que estaba comiendo en ese local".

Fodich, sin embargo, cuestionó la demora del ente persecutor penal en la investigación, afirmando que "nos parece que la investigación del Ministerio Público ha sido en exceso lenta, toda vez que este es un delito en que las pruebas, sobre todo el video que muestra cómo ocurrieron los hechos, se acompañó el año 2017".

"Además, hay un peritaje de la PDI, del año 2018, que clarificó cuadro a cuadro la secuencia, entonces nos llama la atención que existiendo pruebas desde el año 2018, recién se tome esta decisión en el año 2020", puntualizó.

En la audiencia del próximo 19 de junio, en tanto, la fiscalía también pretende negociar una salida alternativa.

