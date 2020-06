KIA Telluride y KIA Soul Ev Ganadores de los Premios "World Car 2020"

Kia Telluride fue ganador del ‘World car of the year”, mientras que Kia Soul EV ganó “World urban car”.

Kia Motors Corporation ganó por partida doble en los World Car Awards 2020 con el modelo Telluride como "Car of the year" y el Soul EV como "World urban car". El panel de jueces premió al Kia Telluride por su diseño distintivo y su impresionante practicidad. El título de "World car of the year" representa otro galardón para un vehículo que ha obtenido más de setenta premios desde su presentación en 2019. El SUV ya ha sido coronado como "Vehículo utilitario del año" en América del Norte y "SUV del año" de MotorTrend, entre otros.

DETALLES GANADORES

El totalmente eléctrico Kia Soul EV fue elegido como el vehículo ideal para la ciudad por los jueces, combinando un rendimiento de cero emisiones y una impresionante gama eléctrica, con un cuerpo compacto, diseño audaz y altos niveles de practicidad.

Kia Soul EV presenta un potente sistema de propulsión eléctrico con una opción de paquetes de baterías de 64 o 39,2 kWh. Capaz de viajar hasta 452 kilómetros con una sola carga (modelos de 64 kWh; ciclo WLTP "combinado") ofrece a los conductores un mayor alcance totalmente eléctrico que muchos otros autos eléctricos de mayor precio. Además, con una serie de tecnologías avanzadas para aumentar el alcance, incluido el frenado regenerativo, garantiza que los conductores puedan maximizar la distancia con una sola carga.

Por su parte — y disponible en Norteamérica y en muchos de los mercados mundiales de Kia—, Kia Telluride combina una fuerte presencia de diseño exterior con una cabina espaciosa, práctica y de alta calidad con capacidad para hasta ocho pasajeros. Equipado con una variedad de tecnologías avanzadas, tracción total y sistemas de asistencia al conductor, es ideal para aventuras familiares para todos los caminos.

SELECCIÓN

El jurado conformado por ochenta y seis periodistas del sector automotor de diferentes partes del mundo, seleccionó los modelos que disputaron los galardones en otras categorías: World urban car (mejor urbano), World luxury car (mejor auto de lujo del mundo), World performance car (mejor deportivo) y World car design (mejor diseño).

El jurado inició el extenso periodo de elección eligiendo modelos completamente nuevos o que fueron renovados en el último año. Además, sólo seleccionó a aquellos que son vendidos en al menos dos continentes, y con un volumen de producción de como mínimo 1.000 unidades anuales. Durante la última etapa de votación, cada uno de los jurados asignó veinticinco puntos para repartir entre sus cinco modelos favoritos, no pudiendo ninguno sobrepasar los diez puntos de valoración.

"Todos en Kia estamos verdaderamente honrados de recibir no sólo uno, sino dos premios del jurado del "World car of the year". Esta es una de las competencias más duras en la industria automotriz mundial, lo que demuestra que el Telluride y el Soul EV son vehículos realmente sobresalientes. Estos elogios son testimonio del talento y los esfuerzos de un equipo mundial, que se esfuerza por crear autos deseables, de alta calidad y muy prácticos para que los conductores adoren", señaló Thomas Schemera, vicepresidente ejecutivo y jefe de la división de productos de Kia Motors Corporation.

Visita www.kia.cl

PURANOTICIA