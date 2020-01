KIA: Doble ganador en los premios "What Car?"

Kia Morning ganó su tercer ‘What Car?’, con el premio al "Mejor Auto de Valor; y Kia e-Niro ganó en la categoría "Mejor Auto Eléctrico Pequeño".

Kia Motors recibió dos prestigiosos What Car?, Car of the Year, importantes premios del rubro automotriz en el Reino Unido. En esta oportunidad, Kia Morning se llevó el premio "Mejor Auto de Valor", mientras que el Kia e-Niro ganó en la competitiva categoría "Mejor Auto Eléctrico Pequeño".

KIA MORNING

El Morning obtuvo su tercer premio 'What Car?' como "Mejor Auto de Valor". El auto más pequeño de la gama Kia había sido nombrado anteriormente como el "Mejor City Car" en 2017 y 2018. El Morning está disponible con una gama de atributos de seguridad y entretenimiento que lo convierten en uno de los autos mejor equipados de su clase. Dependiendo de la especificación, cuenta con tecnologías como el asistente de prevención de colisión frontal (FCA), sistema de navegación por satélite con pantalla táctil de 7.0 pulgadas y una cámara de retroceso.

"El Morning ha sido nuestro city car favorito desde 2017, y continúa estableciendo el estándar gracias a su combinación de espacio, rendimiento, comodidad y relación precio-calidad. En el interior, hay espacio para cuatro adultos, mientras que el motor de 1.25 litros que recomendamos es lo suficientemente conveniente tanto para uso en autopista como en ciudad. La dirección precisa y la conducción bien amortiguada también impresionan, y obteniendo también así la garantía más larga del mercado", señaló el panel de jueces.

KIA E-NIRO

El e-Niro se llevó a casa el premio al "Mejor Auto Eléctrico Pequeño por más de £ 35,000" en una categoría muy competitiva. El modelo que es totalmente eléctrico es capaz de recorrer 282 millas con una sola carga, y viene de serie con asistencia de prevención de colisión frontal con detección de peatones y ciclistas.

"El Kia e-Niro fue nuestra opción como completo auto en 2019, y sigue siendo uno de los mejores autos eléctricos a la venta. En nuestra prueba de alcance logró unas impresionantes 253 millas, y ofrece mucho espacio para cinco personas y su equipaje. También se conduce más cómodamente en comparación a sus rivales, manteniéndose más estable en las curvas. Además, su aceleración fuera de la línea es increíble y los viajes por autopista se hacen muy fáciles gracias a su motor eléctrico de 201 bhp", comentó el panel de jueces.

WHAT CAR?

"Estos premios son altamente reconocidos e influyentes, por lo que nosotros y nuestra red de 190 distribuidores en el Reino Unido estamos encantados de recibirlos una vez más. El Morning siempre ha sido un fuerte competidor en el mercado de automóviles de valor y continúa entregando lo que los clientes quieren, por delante de la competencia. El e-Niro es un modelo clave en el mercado de vehículos eléctricos en desarrollo y ofrece un excelente rango y atributos vistos en vehículos premium", señaló Steve Hicks, director de ventas de Kia Motors (UK) Limited.

Más información en www.kia.cl

PURANOTICIA