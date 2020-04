Martín Cárcamo y criticada portada de diario: "Me dio mucho pudor y pena"

El comunicador por primera vez se refirió a la portada de Las Últimas Noticias que fue publicada en el Día de la Mujer en la que posó junto a su camineta.

Martín Cárcamo se refirió por primera vez a la polémica portada que protagonizó para el diario Las Últimas Noticias en la que posó junto a su camioneta.

En su programa a través de Instagram llamado «Almorzando con el rubio» comentó junto a Francisco Saavedra la publicación del citado medio, que fue lanzada justo en el Día de la Mujer, el 8 de marzo.

"Yo di esa entrevista tres semanas antes que saliera en el diario, en un contexto que obviamente no es de 8M, para una sección que se llama 'Solo autos'", comenzó su relato.

"Acordamos que saliera después del Festival, por un compromiso comercial porque el Festival tenía otros auspiciadores (...) Y me dicen 'puede salir en portada después' y yo pensando en la portada del suplemento de 'Solo autos' y siempre preocupado de que no resultara muy ostentoso", agregó.

El comunicador señaló que la portada le sirvió para entender que las entrevistas no son publicadas cuando uno quiere.

"A mí me pareció que no correspondía, igual que a todo Chile", sostuvo Martín, "y ahí aprendí algo, que las entrevistas finalmente uno piensa que la van a poner según el criterio que uno aplicaría, que no es la portada de un diario en el 8M, que obviamente es el día que no puede ir esa portada, bueno esa portada no debería ir nunca".

Y sobre el titular: "Martín Cárcamo cuenta cómo estaciona su camioneta de dos metros", el conductor del suspendido indefinidamente «Bailando por un sueño» comentó que "ni sabía ni cuanto medía la camioneta" y "pusieron ese titular".

Finalmente, sobre el criticado hecho sostuvo que, "a mí me dio mucho pudor y mucha pena esa portada. No la decidí, no la elegí, no elegí ese día, no elegí ese texto y la di muchos días antes y en otro contexto", cerró.

