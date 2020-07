Ignacia Michelson y Ura Janssen celebran aniversario con romántica postal

Las jóvenes celebraron "casi medio año" de relación con una imagen que publicó Ura en su cuenta de Instagram. "Me has hecho más feliz que nadie", afirmó.

Ignacia Michelson y Ura Janssen viven un intenso romance en medio de la cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19

Esto lo dejan en evidencia bastante seguido en sus redes sociales donde comparten románticas imágenes donde se muestran felices.

Y durante las últimas horas, Ura publicó en Instagram una enamorada postal para celebrar "casi medio año" de su pololeo.

"Que más puedo decir. Hoy ya cumplimos casi medio año juntas y me has hecho más feliz que Nadie. El vivir juntas, nuestros nuevos proyectos que vienen en camino, eres mi cómplice perfecto. Love u so much Ignacia Michelson″, escribió la joven

