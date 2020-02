Daniella Chávez también será parte del nuevo estelar de Martín Cárcamo

Además de la figura de la modelo y chica Playboy, también se anunció al estúpido y sensual Spiderman como concursante.

La tarde de este martes se confirmó la presencia de un nuevo participante en el nuevo estelar que conducirá Martín Cárcamo en Canal 13.

Se trata del sensual y estúpido Spiderman, ecuatoriano que se hiciera conocido bailando por las calles de Santiago.

Y también se anunció la presencia de la modelo y chica Playboy, Daniella Chávez, quien es la novena confirmada para participar en «Bailando por un sueño» que debutará en marzo.

En entrevista con LUN, la joven señaló que contrató a una bailarina para que le hiciera clases y llegar preparada al espacio.

"Para no llegar tan de cero contraté a una chica para que me fuera a hacer clases por una hora, tres veces a la semana en mi casa. Fueron clases de salsa, merengue y otros ritmos que no bailo",señaló.

También reveló que le pidió consejos a la pareja campeona de salsa compuesta por Karen Forcaro y Ricardo Vega. "Me habló sobre el giro de las manos en los bailes, que son muy importantes. Estuvimos probándonos zapatos; ella es seca, usa zapatos de 12 centímetros para bailar, yo uso tacos altos también, pero bailar con ellos es muy diferente", agregó.

Daniella tendrá como pareja de baile al ex integrante de «Rojo», Yerko Aliaga y la institución a la que representarán será el club de fútbol femenino Las Panteras de Coffuf, el que es dirigido por la seleccionada nacional Daniela Pardo.

Chávez se suma a los antes confirmados, estúpido y sensual Spiderman, Maura Rivera, Eyal Meyer, Felipe Vidal, Belén Mora, Sofía Camará, Ignacio Lastra y Gala Caldirola.

