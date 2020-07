«City Tour on Tour» vuelve al bloque nocturno de Canal 13 con "The Best"

El programa de Federico Sánchez y Marcelo Comparini reemplazará en el horario a la serie «Helga y Flora».

Federico Sánchez y Marcelo Comparini regresarán al bloque nocturno de Canal 13 con su programa «City Tour on Tour», pero ahora en versión "The Best".

El arquitecto junto al periodista revivirán lo mejor del espacio desde este sábado 4 de julio y tras el capítulo de «Lugares que hablan». El espacio también podrá ser visto los domingos por la pantalla del 13C

Cada semana, los conductores aboradarán un tema distinto, y la temática que marcará el primer episodio sera el de "iconos del mundo".

Además de mostrar lo mejor de los cinco años que llevan al aire, el programa incluirá material inédito, que será transmitido en reemplazo de la serie «Helga y Flora», que emitió su capítulo final el sábado pasado.

