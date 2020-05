Segovia criticó con todo a Sebastián Moreno y a la U y se desmarcó de Jadue

El propietario de Unión Española dijo sobre el todavía presidente de la ANFP que le "regaló" a la U el cupo a Copa Libertadores.

La crisis que vive la ANFP con la que sería una inminente salida de Sebastián Moreno de la presidencia no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a Jorge Segovia, propietario de Unión Española y que hace unos meses protagonizó polémicas con el organismo de Quilín por el conflicto por el cupo del Chile 4 para la Copa Libertadores.

En diálogo con radio ADN, el empresario español expresó: "Moreno ha perdido el apoyo de los clubes y de su propio directorio, lo que está ocurriendo es algo insólito. La ANFP se gobierna por un directorio y si eso no existe, Moreno no puede tomar decisiones legalmente. Si lo hace no tendría el apoyo legal".

"Creo que ha existido falta de carácter, se han tomado decisiones arbitrarias, se han incumplido mandatos del Consejo de Presidentes, todo eso ha llevado a que los clubes pierdan la confianza en el elegido. Debe haber un presidente decente, con capacidad de gestión y de llevar una organización. Un presidente decente que trabaje para todos y no por interés propios", añadió.

Además, volvió a apuntar contra el todavía timonel del ente rector del balompié criollo por el cupo del Chile 4 para la Copa Libertadores, y de paso, atacó a la U.

"Moreno le regaló a la U ir a la Libertadores, le ayudó a evitar el descenso, eso es favor por favor, es notorio, es una pena. La U es un gran club. Lamentablemente llegan directores que no están al nivel de la institución, eso ha pasado allí. Un club como la U jamás debería haberse prestado a quitarle un cupo que legítimamente le correspondía a Unión, hay cosas que no se mueven solo por el dinero, también por dignidad. Unión lo hizo por dignidad y no se presentó a un partido que calificamos como de 'farsa'".

Por último, Segovia se distanció de Sergio Jadue en la época en que estuvo al mando de Unión Española en Chile: "Yo creo que a la vista de lo que se sabe, Jadue no era decente. Yo no era su sostén, yo no pude asumir por un manejo interno turbio, a partir de ahí surge Jadue desde una votación de clubes donde Unión se abstiene. Cuando sale elegido Jadue yo no estoy en su directorio, después se me pide por parte de varios presidentes que entre al directorio, pero yo decido entrar por un período transitorio. En ese tiempo las cosas se llevaron correctamente".

