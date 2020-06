Mauricio Isla podría continuar su carrera en La Liga de España

El "Huaso" sería ofrecido al Real Betis, mismo club al cual fue vinculado Manuel Pellegrini hace unos días.

Parecía que tras su desvinculación del Fenerbahce de Turquía, el futuro de Mauricio Isla estaría entre Boca Juniors o Universidad de Chile, pues el propio lateral chileno admitió la semana pasada en redes sociales que la única oferta concreta que maneja es la de los xeneizes, mientras que reiteró su deseo de jjugar y ser campeón con la U, el club del cual es hincha.

Sin embargo, un nuevo club surgiría en el horizonte del bicampeón de América con la Roja pues, en España, Estadio Deportivo lanzó una bomba que fue replicada por otros medios: el "Huaso" sería ofrecido al Real Betis, mismo club al cual fue vinculado Manuel Pellegrini hace unos días.

"Libre, tras acabar contrato con Fenerbahçe turco, un intermediario le ha ofrecido al Betis y a más clubes europeos, sin que de momento haya negociación como tal con ninguno de ellos", sostuvo la publicación.

Luego, añadió que "su gran objetivo es seguir en Europa hasta la importante cita de Qatar 2022. Y espera que llegue ese llamada. Sigue siendo titular con Chile y quiere jugar en una liga más competitiva para llegar lo mejor posible a su tercer Mundial, tras los de 2010 y 2014 (la 'Roja' no se clasificó para el de 2018). En esta línea, recalar en España le daría la posibilidad de completar una envidiable hoja laboral".

Después resaltó sus cualidades y su currículum: "Además de su perfil 'canchero' y tremendamente competitivo -aguerrido en defensa y alegre en ataque cuando el físico le respeta-, le avalan su versatilidad (con Sampaoli llegó a jugar también de central e incluso de mediocentro), su abultado palmarés y su dilatada experiencia. A sus 32 años, lleva 13 temporadas seguidas en el viejo continente y ha jugado en la Serie A italiana, en las filas de Udinese, Juventus y Cagliari; en la Premier League inglesa, con el Queen's Park Rangers; en la Ligue 1 francesa, con el Olympique de Marsella; y en la Superliga de Turquía, con el Fenerbahçe, su equipo los tres últimos cursos. A sus títulos de clubes, que no son pocos, une asismismo dos campeonatos de la Copa América con su selección, en las ediciones de 2015 y 2016".

También valoró que al "no haber barrera con el idioma, a priori, facilitaría la adaptación. No obstante, también está casado con una española, por lo que además de tener otro motivo para querer probar en La Liga, no ocuparía puesto de extracomunitario. Y éste es un requisito importante, pues el Betis ya tiene cubiertas las tres plazas".

Por último, sostuvo que "sus pretensiones están en torno al medio millón de euros de ficha y dos años de contrato, por lo que lo económico tampoco sería un obstáculo insalvable. A día de hoy, el Betis no ha dicho 'esta boca es mía' -no andan las aguas tranquilas en los últimos días-; pero desde luego es un ofrecimiento a tener en cuenta, pues encaja bastante en lo que necesita el equipo".

