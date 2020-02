Goldberg: "Campos y Espinoza demostraron que pueden ser arqueros de la U"

El director deportivo de Azul Azul sostuvo que el club tomó la decisión correcta de no contratar a otro arquero de experiencia.

El director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, aseguró que Cristóbal Campos y Nelson Espinoza están capacitados para ser porteros en Universidad de Chile, ante la baja de Fernando De Paul.

Cabe recordar que el ex San Luis de Quillota será baja de última hora para el partido de esta tarde ante Internacional de Porto Alegre en Brasil, por lo que su lugar lo copará Campos (20), sin experiencia profesional.

Goldberg en conversación con radio Cooperativa afirmó que "Nelson y Cristóbal demostraron que pueden ser arqueros de Universidad de Chile, y sentimos que tomamos la decisión correcta (de no contratar otro portero)".

En la misma línea, aseguró que "en refuerzos nos acomodamos a las restricciones, pero pese a eso estamos conformes con lo que hemos fichado, y sentimos que tomamos la decisión correcta".

"Nosotros armamos el plantel de la U para pelear el Campeonato", sostuvo el ex delantero, aclarando que "anhelamos luchar por el título, pero tampoco me vuelvo loco pensando en que si no campeonamos será un fracaso".

Sobre el compromiso de este martes, el directivo aseguró que "para hoy el plantel está bien, hay muchas sonrisas y me hace tener optimismo".

Finalmente, se refirió a la demanda por 500 mil dólares que Ángelo Araos presentó contra Azul Azul. Al respecto, explicó que "está siendo analizado por el área legal. No lo he estudiado, pero entregaremos nuestro punto de vista".

