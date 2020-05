Federer elogió a González: "Una de las mejores derechas de la historia"

En el audiovisual, varios de los puntos de "Mano de Piedra" son frente a Roger Federer, legendario tenista suizo que actualmente ocupa la casilla 4 del ránking mundial.

En medio del receso del tenis producto de la crisis sanitaria, La ATP publicó en su canal oficial, Tennis TV, un video compilatorio con los mejores puntos de Fernando González en el circuito.

En el audiovisual, varios de los puntos de "Mano de Piedra" son frente a Roger Federer, legendario tenista suizo que actualmente ocupa la casilla 4 del ránking mundial.

Por ello, el mismo Federer sorprendió al comentar el video con un elogio para el tenista chileno. "Ok, ok, ok, lo entiendo, una de las mejores derechas de la historia", escribió el helvético.

Recordemos que Federer y González jugaron 13 partidos entre sí, entre ellos la final del Abierto de Australia 2007, donde "Su Majestad" se quedó con el triunfo. Solo hubo una victoria para el nacional: un ajustado encuentro en el torneo de Maestros 2007.

PURANOTICIA