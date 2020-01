Cristian Garin avanza en Australia y corta negativa racha de chilenos

El "Tanque" (36) superó a Stefano Travaglia con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4, y ahora deberá verse las caras con el canadiense Milos Raonic (35).

Cristian Garin (36°) cortó su mal arranque del 2020. Por la primera ronda del Abierto de Australia 2020, el tenista chileno se impuso en tres sets al italiano Stefano Travaglia (74°), ganó su primer duelo del año y se metió a la segunda fase del Grand Slam oceánico.

En la madrugada del lunes, la primera raqueta nacional dominó el partido con categoría y con un muy buen juego de red se quedó con los dos primeros set por 6-3 y 6-4. Y cuando el tercer juego iba 1-1, las precipitaciones azotaron el Court 11 australiano y obligaron a reprogramar el partido.

Sin embargo, la pausa no cortó el buen nivel exhibido por "Gago", y cuando el juego se retomó en la madrugada del martes, el nortino quebró en el primer game y luego no le dio ninguna chance al europeo.

Los números ejemplifican el correcto encuentro de Garin, quien se quedó con el 72% de su primer servicio, con una sola doble falta. Además, obtuvo un 82% de efectividad.

Finalmente, el chileno se quedó con la tercera manga por 6-4 y avanzó de ronda en el certamen australiano.

Ahora, el "Tanque" se enfrentará al canadiense Milos Raonic (35°), ex número 3 del mundo que viene de derrotar al italiano Lorenzo Giustino (150°) por 6-2, 6-1 y 6-3. El norteamericano no registra enfrentamientos con el antofagastino, y se medirán en el Court 19 no antes de las 00:15 horas del miércoles.

Por otro lado, el triunfo de Garin le pone fin a una negativa racha de los chilenos en el Australian Open, pues la última victoria de un compatriota se remontaba hace 10 años, cuando Fernando González derrotó al ruso Yevgueni Koroliov por la tercera ronda en la edición del 2010.

PURANOTICIA