Conmebol advierte que la Federación Chilena "puede ser intervenida"

Ya es un hecho que Sebastián Moreno renunciará a la presidencia de la ANFP, pues el abogado confirmó el lunes que oficializará en los próximos días su salida de la testera, los cual profundizó la crisis que vive el organismo de Quilín, que hace semanas sufrió la renuncia de directories que dejaron la mesa sin el quórum para sesionar.

Toda esta situación podría provocar que el ente rector del balompié nacional podría ser intervenido por la FIFA, según advirtió el secretario general de la Conmebol, Gonzalo Belloso.

"Si no se cumple con adaptar sus estatutos, la Federación Chilena puede ser intervenida, como pasó en Uruguay. Allí se vencieron los plazos -para elegir directorio- dos veces, no se cumplieron y la FIFA debió actuar. Es sólo un ejemplo, no una amenaza, porque estamos seguros que eso no va a pasar en Chile", reconoció el directivo en diálogo con El Mercurio.

"Entendemos que los plazos son cortos y la gobernabilidad debería ser una obligación. Es el deseo de todos: tener unas elecciones ordenadas el 20 de julio respetando la institucionalidad. Sería un error y falta de madurez no lograr un consenso", añadió.

Sobre el futuro de las competencias de la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Sudamericana, sostuvo que "van a terminar jugando, no evaluamos otra alternativa. Tampoco sufrirán cambios de formato por ningún motivo. Lo principal es tener las garantías de las autoridades de los diez países para volver a jugar. Sabemos que muchos están complicados pero somos optimistas de que ocurra lo mismo que en Europa, donde subieron los contagios y luego disminuyeron".

"También necesitamos conectividad y aeropuertos abiertos y eso no depende de nosotros. Tenemos que generar los protocolos adecuados para que el fútbol evite los contagios y sea lo más limpio posible en los entrenamientos y competencias. Si la curva baja y la situación mejora, tenemos la expectativa de que las ligas vuelvan en agosto y, si Dios quiere, reanudar las copas en septiembre", completó.

