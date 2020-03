Ariel Holan: "No estamos en el techo de lo que podemos rendir"

DT cruzado aseguró que "nos falta acoplar algunas cosas para ser un equipo que juegue con un margen de error y no depender de lo que un futbolista pueda hacer".

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, reconoció este jueves que el cuadro cruzado aún no alcanza su mejor rendimiento, luego de dominar en el Campeonato Nacional y sufrir sólo derrotas en el arranque de la Copa Libertadores 2020.

En rueda de prensa, el estratega del elenco de la franja declaró respecto al presente de la UC que "nosotros, por distintos motivos, no estamos en el techo de lo que podemos rendir. En primer lugar porque, recién hace dos meses que empezamos un proceso de entrenamiento y llevamos siete partidos, y hay cosas que el equipo todavía puede mejorar".

"Nos falta acoplar algunas cosas para ser un equipo que juegue con un margen de error y no depender de lo que un futbolista pueda hacer", agregó.

Tras el opaco inicio en el Grupo E de la Copa Libertadores, con traspiés ante Inter en Porto Alegre y América de Cali en San Carlos, el ex técnico de Independiente dijo que "hasta los 70 minutos del partido en Brasil creo que estaba en un terreno que nos convenía y el otro día fuimos protagonistas absolutos, lo que pasa es que no ganamos y ese protagonismo no fue eficiente. Tuvimos la posesión, más tiros que el rival y el partido se pudo haber ganado".

"Al perder los dos partidos hemos cometido errores que hicieron que nos quedemos sin nada y que no sea el arranque que esperábamos. Nos costó encontrar variantes ofensivas (ante América), tanto por bandas con velocidad y explosión, como en el juego interno. El rival se replegó y no tuvimos la dinámica a tope como para quebrarlos con más autoridad. En los mejores momentos de nosotros algo pasaba que no pudimos", añadió.

Ya pensando en lo que viene en el torneo doméstico, Cobresal en El Salvador, Holan señaló que "estamos en una muy buena posición en el torneo local y no la queremos desperdiciar. Para nosotros las dos competencias son muy importantes y vamos a tratar de presentar el equipo que es más competitivo, pero a veces es muy difícil poner equipos alternativos porque poner 11 futbolistas que no vienen haciendo 90 minutos de fútbol complica para el partido entero".

En cuanto a la responsabilidad de conservar el liderato, el otrora coach de hockey césped comentó que "estando en este club sabemos que esas son las reglas, los futbolistas lo saben mejor que yo y creo que están haciendo los mejores esfuerzos para dar lo mejor de sí. A veces sale y otras no tanto, esperemos que lo que no nos salió hasta ahora empiece a salir y lo que está bien que siga así".

