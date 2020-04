Se filtra "salvoconducto" que habría sacado "conejito de pascua" para entrega de huevitos

Mucha preocupación existía en miles de niños por lo que iba a pasar este domingo de pascua.

Mucha preocupación existe en diversos hogares del país debido a la entrega de los tradicionales huevitos de pascua que debe hacer el tradicional Conejo este domingo.

El conejo de pascua dice la leyenda y la tradición trae canastas de huevitos de diversas variedades a los hogares de sus creyentes.

La contingencia del coronavirus en Chile y el mundo ha ocasionado un nivel de stress también en los niños, no solo porque se han tenido que quedar en casa, sino que además han tenido ciertas prohibiciones a la hora de relacionarse con sus pares a la hora de jugar y su preocupación crece aún más a la hora de saber sí el conejo podría llegar a sus hogares o no.

SE FILTRA SALVOCONDUCTO

Fuentes policiales han filtrado un documento que habría sacado el conejo durante el día sábado lo que le permitiría salir desde las 22 horas en adelante a entregar estas canastitas de huevos, no obstante se sabe también que debido a la falta de locomoción es probable que el conejo no pueda traer la misma cantidad de huevos que otros años y lo que es aún más preocupante, no alcanzaría a llegar a todos los hogares.

Eso trascendió además que el Conejo se habría comprometido con aquellos niños que no les alcance a llevar los huevitos este domingo se los hará llegar por otra vía durante la semana y pide máxima comprensión, el conejo en comunicación con Puranoticia.cl dijo "Pido a todos los niños que se queden en casa y que sí este domingo no alcanzó a pasar que me entiendan, estoy haciendo todo lo posible, pero lo más importante ahora es cuidarse, quererse y dar gracias que podamos estar todos juntos luchando con este virus invisible"

