"Mientras no salga la vacuna, es una de las mejores opciones": El relato de un recuperado de Covid-19 que decidió ser donante de plasma

Tras someterse al procedimiento en el Hospital de Base de Osorno, Alejandro Beltrán contó que éste no duró más de 40 minutos, que tuvo un reposo de media hora y luego regresó a su casa "sin problemas".

Alejandro Beltrán González fue diagnosticado con Covid-19 el pasado 24 de marzo, presentando síntomas moderados de la enfermedad, como dolor de piernas, dos noches con fiebre, pérdida del gusto y el olfato, además de dolores estomacales.

Luego de 21 días de cuarentena en su casa, fue dado de alta.

Una vez recuperado, le surgió la inquietud de la donación de plasma. Esto, después de ver un reportaje acerca de esta posibilidad de colaborar con otros contagiados con Covid-19 que están con cuadros más severos.

LEER TAMBIÉN: Fundación Arturo López Pérez abre luz de esperanza para el coronavirus Covid-19 en Chile.

En entrevista con Agencia Uno, Beltrán cuenta que tuvo unos intentos fallidos llamando a Santiago y Valdivia porque desconocía que en su ciudad hicieran este proceso, pero finalmente se contactó con el Hospital de Base de Osorno, donde le realizaron los exámenes de sangre pertinentes para saber si calificaba para este procedimiento y, después de una semana, ya estaba realizando su donación en el Banco de Sangre del establecimiento.

Según explica Alejandro, "el proceso, a pesar que soy un poco cobarde con el tema de las agujas y sangre, estuvo súper bien. Las tecnólogas estuvieron todo el tiempo conmigo, me preguntaban siempre cómo me sentía. No hubo mayor complicación, el procedimiento no duró más de 40 minutos de la extracción del plasma. Tuve un reposo de media hora y luego me fui a mi casa sin problemas".

Junto a esto, afirma que "quedé comprometido en que si necesitan voy a ir nuevamente. Además, esto me sirvió para interiorizarme en el tema y de aquí en adelante me interesa seguir donando sangre, no lo tenía en conciencia. Es importante decir que los resguardos de inocuidad del proceso son todos acorde a lo que uno espera".

Ante la falta de un tratamiento específico que cure a pacientes con Covid-19, la terapia de plasma se está usando para pacientes críticos con una favorable evolución. Este plasma, al ser obtenido de donantes ya recuperados, contiene una alta cantidad de anticuerpos que refuerzan el sistema inmune de dichos pacientes.

Para María Teresa Kahler, tecnóloga médica supervisora del Banco de Sangre del hospital de Osorno, esta donación "es muy importante, porque es una alternativa para la pandemia que estamos viviendo. Este proceso ha sido súper positivo y la respuesta de Osorno también que nos han visto en redes sociales o que contactamos a través de llamadas telefónicas".

Junto a esto, la profesional advierte que si bien han tenido una buena respuesta "en estos momentos estamos necesitando dadores de grupo A que no tenemos en stock".

Quien haya superado el Covid-19 y le interesa ser donante, es necesario cumplir con los mismos requisitos que se le solicita a todo donante de sangre pero, además, tiene que certificar que tuvo la infección diagnosticada con PCR con un alta de al menos 21 días.

"Lo más importante es que esté la presencia de anticuerpos, porque si no los ha creado no va a servir como donante", indica la tecnóloga médica.

Alejandro Beltrán recuerda que cuando superó la enfermedad del coronavirus, no quería compartir lo que le había pasado, sin embargo, esta experiencia de la donación le hizo replantearse esta opción y ahora "me interesa difundir esto para que otras personas lo hagan, que otros recuperados de Covid vayan a donar, porque mientras no salga la vacuna, esta es una de las mejores opciones".

PURANOTICIA