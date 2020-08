«Adaptándome al cambio»: Andrea Molina y el giro que le dio a la ayuda social en las comunicaciones

Ex Diputada por la región de Valparaíso, apelando a su gusto por ayudar al prójimo, decidió recordar sus tiempos en «Hola Andrea», se contactó con viejos colaboradores y comenzó a desarrollar un programa social y de conversación a través de Instagram.

Junto a las ya conocidas consecuencias a la salud y a la economía de las personas, la pandemia del coronavirus ha originado que muchos deban readaptarse a los tiempos, lo que se manifiesta tanto en los estudiantes con sus clases virtuales, así como tambien en los trabajadores con sus funciones a distancia.

Tomando esto en consideración, la otrora diputada por la zona interior de la región de Valparaíso, Andrea Molina, recordó sus mejores tiempos en pantalla con su programa «Hola Andrea» y decidió readecuar este formato de ayuda social a la pequeña pantalla de los teléfonos celulares.

Es así como nace «Adaptándome al cambio», un espacio de una hora en el que aborda una serie de temas relacionados a la pandemia, pero desde una mirada social y con expertos en diversas áreas, muchos de los cuales son viejos conocidos de su etapa en televisión, tal como lo destacó Andrea Molina en conversación con Puranoticia.cl.

"Invité a amigos, gente que conozco de la vida, del «Hola Andrea», de diferentes lugares, como psicólogos, compañeros de trabajo, a ver si les interesaba integrarse a «Adaptándome al cambio», donde abordamos temas como vivir en pandemia, el duelo, la incertidumbre, el miedo, el desamor, la desilusión, el estrés, la autoestima, y así un montón de temas que desarrollamos de lunes a viernes, a las 21:00 horas, en mi Instagram (@AndreaMolinaO_)", explicó.

El espacio cuenta con diversos especialistas y psicólogos clínicos, así como un espacio al final de cada programa donde hay una especialista del área de la meditación, que invita a tomar un respiro, aprender a respirar y cosas que ayuden a salir de los problemas que se viven a diario y a pedir ayuda; esto, de manera totalmente gratuita.

La ex parlamentaria recordó que este programa de Instagram nace en el marco de su actual trabajo en la Municipalidad de La Florida y durante el desarrollo de la pandemia, factores que terminaron 'picándole el bichito' por las comunicaciones, a través de la ayuda social: "Siempre me he desarrollado en esa materia. A partir de esto, dije 'por qué no hacer un espacio pequeñito'", explicó Molina a este medio.

Teniendo en cuenta que esto ocurre en contexto de la grave crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo, la ex «Hola Andrea» sostuvo que "es una instancia que se necesita mucho. Hay mucha gente que está buscando ayuda, que no sabe a quién recurrir, con quién hablar o que se sienten muy solos y que a través del telefono se pueden conectar, decir lo que sienten, lo que les pasa, que pueden pedir ayuda, dar cuenta de situaciones de cómo manejarlas de cierta manera".

"No sólo es volver a estar en cámara después de tantos años sin estar en medios de comunicación o internet, sino que también es hacerlo junto a un equipo de tremendos profesionales, porque no puedes poner a cualquiera a hablar de estos temas", añadió.

Acerca de los temas a analizar en el espacio, la ex Diputada UDI sostuvo que "esto se ve desde hace varios meses, donde empecé a construir este espacio, donde invité a la gente a plantearme los temas, además de lo que vemos a diario en La Florida, que gracias a Rodolfo Carter, ese programa lo hemos desarrollado en conjunto, por tres años, donde atendemos a más de 500 personas de forma gratuita. Ahí vemos diferentes temas como duelos, cáncer, violencia intrafamiliar, entonces tomamos esa experiencia, pero también con un llamado a las personas a que me escribieran sobre qué temas quieren hablar. La separación en pandemia, adolescentes, cómo abordarlos en estos tiempos".

Y es así como este espacio ha tenido una buena acogida entre la población, la que le ha manifestado, vía Instagram, su alegría por volver a verla a través de una pantalla y más aún tomando en consideración que es para prestar un servicio

Consultada acerca de si esta buena recepción por parte del público podría traducirse en la intención de volver a la televisión, Andrea Molina afirmó que "uno sabe dónde parte, pero no necesariamente donde termina", agregando que "lo más importante es que es relevante generar espacios de conversación, de vincularse, de conectarse de nuevo con la gente, desde un plano de entrega y ayuda, más del amor que del odio. Hoy todo tiene que ver con muerte, odio, rencor, entonces creo que eso le hace muy mal a la sociedad y a nosotros".

Casi al finalizar la conversación con Puranoticia.cl, la comunicadora invitó a que las personas "se conecten de lunes a viernes, a las 21:00 horas en mi Instagram, donde estaremos leyéndolos, conversando y saliendo de los temas que a todos nos tocan en algún minuto. Uno puede estar bien en muchos aspectos, pero quizás está mal en otro, que tiene que ver incluso con su autoestima. Los invito a que se sumen a «Adaptándome al cambio», que los invita a poder abordar de mejor manera las cosas que nos pasan, después de estar viviendo esta pandemia, de cómo viene el salir de casa y por otro lado enfrentar esta nueva sociedad".

"Estamos frente a un nuevo desafío, donde la salud mental en Chile no es abordada ni cuidada, donde no es una primera necesidad, donde las personas se leventan tomando pastillas y se acuestan tomando pastillas. La salud mental debe convertirse en un tema de conversación y pareciera que todos lo tiran debajo de la alfombra. Eso es algo que va a seguir enfermando a Chile en general", concluyó.

PURANOTICIA