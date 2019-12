¿Vuelco en irregularidades de Rinconada de Los Andes?: Alcalde revela que al interior del municipio le han "falsificado la firma"

Pedro Caballería habla con Puranoticia.cl y dice "Queda la sensación de que hay un manto de corrupción, y no tiene nada que ver con eso"

Millonarios gastos en whisky, vinos, piscos, bebidas energéticas, cócteles, viajes, un álbum fotográfico, entre otros que no tienen registros, quedaron al descubierto en la Municipalidad de Rinconada de Los Andes mediante una auditoría que efectuó la Contraloría Regional de Valparaíso.

Y es que luego del reportaje publicado por Puranoticia.cl, las irregularidades detectadas en dicha entidad edilicia fueron tema obligado de gran parte de los medios de comunicación nacional, pero sin una versión del alcalde Pedro Caballería (DC), quien no se encontraba disponible desde la semana pasada, cuando este portal intentó conversar con él.

LEER TAMBIÉN: Millonarias irregularidades en Municipalidad de Rinconada de Los Andes: Gastos en Whisky, regalos publicitarios, cócteles, viajes y otros sin registro al descubierto.

No obstante, el jefe comunal decidió entregar su versión de los hechos con este medio y aclarar lo que podría significar un vuelco en esta trama que enloda a esta comuna ubicada en la provincia de Los Andes.

MANTO DE CORRUPCIÓN

En primer lugar, Caballería explicó que ha sentido ser blanco de un ataque directo al tratar que estos gastos queden como un manto de corrupción de su persona. "Así lo siento. Hoy hice presentaciones ante órganos correspondientes, tengo todos los antecedentes, como Contraloría, sumarios internos y Fiscalía. Pero queda la sensación de que hay prácticamente un manto de corrupción y esto no tiene nada que ver con eso".

"Los gastos que se hicieron se entregaron a la comunidad y Contraloría debiera ser mucho más ágil y estar permanentemente fiscalizando, capacitando a municipios en qué se puede gastar y en qué no", agregó.

El alcalde Caballería también se refirió a lo mencionado por algunos medios de comunicación, que habla de irregularidades que bordean los $4.000 millones, situación que fue calificada como "una locura" por la autoridad. "Eso no puede ser. Habla de viajes, compra de licores. Son como tres cosas que se hablan, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí hicimos viajes al sur de Chile, financiados con Fondos Casino, lo que se hace desde hace muchos años en la comuna de Rinconada".

Junto a manifestar que hay "errores de ignorancia" en lo que detectó el informe de Contraloría, el jefe comunal sostuvo que aún el órgano de control "tiene que hacer su pronunciamiento final después que entreguemos todos los antecedentes, los cuales estamos en etapa final de entregarla. Efectivamente se hicieron esas actividades, hay errores, tendremos que corregirlos".

En ese sentido, apuntó al jefe de Control del Municipio, de quien dijo que "no se anticipa a ninguna de estas situaciones, que guarda silencio y nos encontramos con esta sorpresa" y agregó que "se quedó dormido y no ha hecho la pega, no ha observado ninguna de estas situaciones y es lamentable que esto llegue a Contraloría".

FISCALIZACIÓN

Pero éste no es el único problema que se registra en la Municipalidad de Rinconada de Los Andes, puesto que el jefe comunal sostuvo que Contraloría, el año 2018, hizo un llamado a municipios para realizar un Código de Ética. Tras este trabajo, "pedí que se viniera a fiscalizar para saber cómo se utilizan los fondos Casino", según explicó.

A raíz de este proceso, "nos dimos cuenta que había algunas falencias en el municipio y por lo tanto inicié en paralelo un sumario interno, donde fue separada de sus funciones quien era jefa de Finanzas".

"Nos fuimos dando cuenta de algunas irregularidades, de las cuales hice una denuncia en Fiscalía en noviembre de este año. Denuncié algunos temas de dineros municipales a rendir. Ahora está en etapa investigativa, y hace dos semanas atrás vino la PDI e incautó los cuatro computadores del Departamento de Finanzas. Esto está en proceso. No puedo entregar mayores detalles para no entorpecer el desarrollo", explicó Caballería.

FIRMA FALSIFICADA

Es justamente en el marco de estas falencias que habla el Alcalde de Rinconada de Los Andes, donde se detectaron algunos documentos con su firma falsificada. "No puedo entregar más antecedentes, pero se utilizaron en decretos de pago", dijo.

"Aquí espero que sean errores de ignorancia y no corrupción. Espero que Fiscalía determine y diga qué se realizó mal. No me voy a anticipar a eso", manifestó el jefe comunal, quien agregó falsificar la firma "es un delito".

Además, el jefe comunal DC aseguró que con la falsificación de su firma "sí, hubo pagos de dinero, de al menos $15 millones".

Por último, y consultado si descarta irregularidades de su parte, indicó que "si hay algún tema administrativo que yo tenga responsabilidad, lo voy a asumir. Siempre lo he dicho, que cuando uno asume la administración pública uno puede meter las patas, pero nunca las manos. Si hay temas que corregir, soy el primero que me pongo a disposición para hacerlo. Si se determina mi responsabilidad, estoy a disposición de aclarar cada uno de estos temas".

PURANOTICIA