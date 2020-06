Virginia Reginato y cuarentena en Viña del Mar: "Hemos sido ejemplo a nivel país"

Por ello, la Alcaldesa de la Ciudad Jardín indico que "quiero felicitar a los viñamarinos porque han cumplido al pie de la letra el cuidado de la cuarentena".

En cerca de un 65% bajó la circulación vehicular en Viña del Mar en el primer día laboral de la cuarentena decretada por la autoridad sanitaria para disminuir la cantidad de contagios por Covid-19 y que comenzó a regir desde el viernes 12 de junio a las 22:00 horas.

Tras conectarse de manera telemática con el gobernador provincial, Gonzalo Le Dantec, y el prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Roberto Troncoso, la alcaldesa Virginia Reginato señaló que "quiero felicitar a los viñamarinos porque han cumplido al pie de la letra el cuidado de la cuarentena. Hemos sido ejemplo a nivel país y espero que durante estos días esto continúe de la misma manera, porque tenemos que seguir cuidándonos".

Respecto del cumplimiento de la cuarentena comentó que "el fin de semana fue más fácil y en día laboral es más complicado, pero pienso que en los próximos días será mucho mejor. Todos queremos que esto termine y para eso tenemos que cuidarnos y si no es necesario no salgan a la calle, porque todavía hay algunos irresponsables que no han asumido los que significa esta situación de pandemia".

Por su parte, el gobernador Le Dantec manifestó que "sabemos que hay personas que no están respondiendo, pero el control efectuado por Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI y Seguridad Ciudadana ha sido ejemplar".

En tanto el prefecto de Carabineros informó que desde el inicio de la cuarentena se han registrado 90 detenidos por el artículo N° 318, que en relación a la cantidad de habitantes "es positivo", según dijo.

El oficial hizo un llamado a los viñamarinos a no abusar de los permisos temporales y que sólo salgan para lo estrictamente necesario.

Las autoridades destacaron que Viña del Mar es una ciudad por donde circula mucha gente con destino a Valparaíso, que provienen de ciudades del interior, y por eso existen siete puntos de control en los distintos accesos a la ciudad, lo que provocó congestión vehicular especialmente en el Troncal Sur, Troncal urbano, ruta 60 CH y caminos que vienen desde Concón.

PURANOTICIA