Virginia Reginato tras funa en las afueras del Tribunal Regional: "Hoy puedo decir que la gente me quiere mucho más"

Junto a asegurar que "estoy bien", la Alcaldesa de Viña del Mar señaló que "encuentro lamentable lo que pasó, pues de verdad yo creo que no era la forma de manifestarse".

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, aseguró estar "muy tranquila" luego de haber declarado ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, en el marco de la acusación por notable abandono de deberes y faltas a la probidad presentada por cuatro concejales de oposición a su gestión.

La jefa comunal abordó lo que fueron las manifestaciones realizadas a su salida del tribunal, donde fue despedida con insultos, escupos, huevos y otros objetos contundentes como botellas, por lo que se retiró con ayuda de un equipo de seguridad que la escoltó hasta el automóvil que la llevó raudamente de regreso a la Ciudad Jardín.

En ese sentido, Reginato sostuvo que "yo estoy bien, pero encuentro lamentable lo que pasó, pues de verdad yo creo que no era la forma de manifestarse y lamento que esto esté pasando, pues podemos tener muchas diferencias, pero eso no da para organizar esta manifestación".

Por lo mismo, indicó que "creo que esto no es lo que la gente espera ni quiere, pero yo tenía que cumplir con la situación que me hizo el TER. Contesté todas las preguntas, estoy muy tranquila y ahora hay que esperar lo que viene".

Ahondando en las manifestaciones a su salida del tribunal, la Alcaldesa de Viña del Mar comentó que "la verdad es que hoy puedo decir que la gente me quiere mucho más, pues he recibido muchas adhesiones. La gente me ha llamado con mucho cariño y la gran mayoría lamenta que esto esté pasando, pues todo estuvo orquestado".

"Pero no importa porque eso a mí no me afecta, ya que tengo que seguir trabajando. Eso es lo que me gusta, yo trabajo por Viña del Mar y para eso fue que me eligieron", agregó

Finalmente, acerca del déficit en las arcas financieras del municipio, la jefa de la entidad edicilia dijo que "hoy ya no existe, así que no es tema y hay que cambiarlo, porque insisto, el déficit no existe y eso yo creo que a mí me da mucha tranquilidad. Yo sigo funcionando como corresponde y como lo he hecho siempre y, si bien, ningún concejal me llamó, yo funciono sola y estoy muy tranquila".

