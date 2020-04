Virginia Reginato pide cerrar las playas y aumentar los cordones sanitarios en Viña del Mar

Alcaldesa de la Ciudad Jardín indicó que "hay tanto irresponsable que todavía no entiende la crisis que estamos viviendo en el país".

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, envió un oficio al jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, en el cual le pide que ordene el cierre de las playas y aumente el cordón sanitario para que no ingresen turistas a la comuna.

Por medio de un video, la jefa comunal de la Ciudad Jardín sostuvo que "estamos próximos a Semana Santa y en Viña del Mar hemos estado disfrutando de un maravilloso clima, pero eso no quiere decir que estamos en vacaciones, no quiere decir que tenemos que salir a pasear, no quiere decir que tenemos que ir al borde costero ni mucho menos ir a las playas".

No obstante, aseguró que "hay tanto irresponsable que todavía no entiende la crisis que estamos viviendo en el país".

Por ello, Reginato comunió que "he oficiado al jefe de zona para que cierre las playas de Viña del Mar y aumente el cordón sanitario para que la gente no entre a Viña del Mar".

El video lo cierra indicando que "ya es hora de que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y tenemos que quedarnos en las casas, nos cueste lo que nos cueste, pero entendamos de una vez".

PURANOTICIA