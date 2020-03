Viñamarina vivió horas de terror en Colombia: fue asaltada a punta de pistola y cuchillo

Fernanda Espinosa fue reportada como desaparecida, lo que hizo temer a sus familiares que había sido secuestrada. Luego de algunas horas, la joven contó lo ocurrido.

De terror fueron las horas que vivió una joven viñamarina que se encontraba de vacaciones en Santa Marta, Colombia.

La mujer fue reportada como desaparecida, lo que hizo pensar a su familia que había sido secuestrada en el país caribeño.

No obstante, lo cierto es que Fernanda Espinosa Flores fue víctima de un violento asalto, según indicó la propia afectada.

"Me asaltaron con pistola y cuchillo en Cabo de la Vela, en La Guajira. Me robaron absolutamente todo, sólo me dejaron la ropa", indicó la oriunda de Viña del Mar.

"Estoy totalmente incomunicada, pero por suerte, y mucha suerte, bien", añadió.

Tras estas palabras, le volvió el alma al cuerpo a sus asustados familiares, quienes dieron a conocer la noticia a través de la cuenta de Twitter de una hermana de Fernanda.

"Nos ha vuelto el alma al cuerpo. Gracias a todos por su ayuda. Ya logramos ubicar sana y salva a mi hermana. Está asustada, obviamente, y tratando en estos momentos de llegar al Consulado de Chile en Cartagena", indicó Verónica.

PURANOTICIA