Villa Alemana se prepara para una "nueva era": Los nombres que suenan para reemplazar a José Sabat Marcos

La ley que prohíbe a los alcaldes con 3 periodos ir a la re-elección impedirá que el actual alcalde siga en el cargo, pero no todo estaría perdido para la era "Sabat".

Más de 118 mil habitantes tiene la comuna de Villa Alemana, es la cuarta más grande de la región, la segunda con más electores en la Provincia de Marga Marga y una de las pocas de la región que tiene a un alcalde independiente que pese a sus coqueteos permanentes con Renovación Nacional y la UDI tiene un sello propio, el sello de José Sabat Marcos.

Sábat llegará a su fin de mandato en las próximas elecciones de abril del 2021, habrán sido 12 años de arduo trabajo en una comuna no exenta de problemas, pero sin duda son más los aciertos en más de una década al mando, quizás la mayor espina de José Sabat Marcos será que no podrá inaugurar el tan ansiado Hospital de Marga Marga, pero podría haber alguien muy cercano cortando aquella cinta sí se concreta una de las opciones que se manejan para sucederlo.

Su base electoral ha estado enfocada en el adulto mayor, en Villa Alemana por ejemplo se desarrolla el llamado Festival de la Nueva Ola, además su gestión apunta principalmente a ese segmento, sus detractores cuentan que ha dejado un poco de lado a otros grupos etarios que sienten lejanía con su administración, sin embargo esto no ha sido obstáculo para haber ganado en forma sucesiva en dos oportunidades y haber contribuido para que actuales parlamentarios de RN lo hayan ocupado como pilar fundamental en los triunfos de su última parlamentaria.

El futuro de José Sabat Marcos está un poco alejado de la política dicen sus cercanos una vez que finalice su gestión, en una diputación no tendría mucho espacio, ser consejero regional no cumpliría sus expectativas, quizás una nominación a la Asamblea Constituyente podría ser el camino, aunque serían sus negocios y la familia quienes podrían ocupar con mayor fuerza su tiempo luego de estos 12 años.

DEBILES NOMBRES EN SU SECTOR

Los nombres del sector, pero no necesariamente de la misma línea de Sabat, están los nombres de Antonio Barchiesi ex UDI y actual militante del Partido Republicano vinculado principalmente al Círculo General Baquedano que agrupa a ex miembros de la Armada, quien estaría efectuando llamados a dirigentes vecinales para pedirles opinión sobre su posible candidatura, pero con pocas posibilidades.

No se puede quedar fuera el nombre de Marcelo Valderrama concejal RN y actual funcionario del Servicio de Salud que le permite estrecha relación con el Hospital de Peñablanca, pero su votaciones en el pasado no le darían un piso favorable para una aventura a la alcaldía.

Otro nombre es el del actual Dideco de Villa Alemana, Nelson Estay, sin embargo no tendría apoyo de los partidos por lo cuál no sería claro sus verdaderas posibilidades de llegar a la papeleta.

Por su parte la UDI apostaría a que se aprobará la ley de la inhabilidades que podría permitir que por ejemplo Consejeros Regionales se puedan presentar a una alcaldía sin tener que haber renunciado, aquí aparece el nombre de Emmanuel Olfos, que podría ser la mejor carta en un sector que no ha sabido construir liderazgos en la ciudad.

LA OPOSICIÓN A SABAT PREPARA EL CAMINO

En la Oposición surgen distintos nombres para asumir un liderazgo local, comenzando por el Partido Radical que a través de su Asamblea proclamó a Heinrich Wittig , ex Jefe de Emergencias del municipio como su candidato oficial para las primarias del 29 de noviembre, contando también con el apoyo de la directiva nacional. Wittig , más bien de bajo perfil, goza de un alto conocimiento ciudadano por sus años al frente de emergencias locales, lo que hoy es un capital apreciado.

El concejal socialista, Claudio de la Horra, ligado en un principio al fallecido diputado Juan Bustos y luego a Marcelo Schilling, aparece como la carta de su Partido, aunque la ausencia de Schilling en la región le ha dejado huérfano de apoyo político lo que ha incidido en una merma en el despliegue territorial.

En un escenario de apuesta regional es improbable que el PS se juegue por Villa Alemana, siendo Quilpué y la sucesión de Viñambres su principal tarea provincial en donde tienen todas sus fichas de cara a la próxima municipal, para los socialista bloquear a la DC en Quilpué es su principal prioridad.

En la Democracia Cristiana vuelve a rondar el nombre del ex alcalde Ramón García aunque con menos entusiasmo que en otras oportunidades, actualmente se encuentra alejado de la militancia formal y dedicado a su labor profesional como médico. Gianni Rivera ex Gobernador de la Provincia de Marga Marga que intentó llegar a la Municipalidad en la última elección con un gran despliegue económico se suma a la lista, pero que luego de su derrota abandonó la comuna y el trabajo en territorial, aunque el futuro del derrotado Rivera estaría en Viña del Mar en una concejalía donde podría aprovechar de mejor manera y sacarle mejor provecho a su larga lista de "amigos" con influencia.

El Frente Amplio juega sus cartas aunque con dificultades por la división interna en Villa Alemana. Javiera Toledo de profesión matrona asumió una candidatura independiente al no conseguir el apoyo de las bases en su conjunto, abriéndose a esta alternativa especialmente con un trabajo en redes sociales, denominándose desde ya como alcaldesa independiente y un fuerte discurso feminista. Faltaría el nombre de consenso para cubrir las otras facciones de los Partidos de izquierda y presentar un proyecto político común.

EN LA LINEA DE SABAT

Pero las cartas que más agradarían a José Sabat Marcos para que no se corte su proyecto de ciudad serían dos, sin orden de favoritismo, una de ellas es Andrea Molina, cercanos a la ex diputada que también suena en Quillota, Viña del Mar e incluso en una Gobernación Regional vería a Villa Alemana como su primera opción sí se da la opción de volver a la región de Valparaíso.

Los vínculos y cercanía de la ex diputada con el alcalde son conocidos, pero existe una segunda carta que podría cobrar fuerza en los próximos meses, se trata del hijo del actual alcalde, José Sabat Srur, ligado al fútbol como entrenador de las divisiones juveniles de Everton, es parte de Renovación Nacional y ya en su minuto tuvo un intento en política cuando fue nombrado como carta para concejal por Quilpué en la pasada elección pero luego se arrepintió.

Mientras cercanos al partido apuntan que es la carta segura, este medio no pudo corroborar con el círculo interno de Sabat de aquella posibilidad, aunque todo indica que podría haber "Sabat" para rato en Villa Alemana.

PURANOTICIA