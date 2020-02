Vecinos del barrio fundacional de Viña conocieron proyecto para mejorar entorno

La alcaldesa Virginia Reginato dijo que "esta es una gran oportunidad para interactuar con los residentes y usuarios del centro de Viña del Mar".

El Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) realizó la primera de cinco participaciones ciudadanas que se desarrollarán durante el 2020, con el fin de sociabilizar los proyectos que trabajará el equipo durante este año.

La alcaldesa Virginia Reginato dijo que "esta es una gran oportunidad para interactuar con los residentes y usuarios del centro de Viña del Mar, y así conocer sus impresiones sobre las iniciativas que se desarrollarán en el barrio que habitan en el marco de este importante programa para la comuna".

El coordinador del PRBIPE, Rodrigo Duarte, explicó que el objetivo de la participación ciudadana es "asegurar que los ciudadanos se involucren en todos los procesos de decisiones públicas que de alguna manera tienen repercusión en sus vidas y en las acciones que realizan en la ciudad. Es importante tomar decisiones en conjunto, con los todos los actores y organizaciones de la ciudad", dijo.

Duarte señaló que este proceso también involucra a los visitantes. "Hay que tomar en cuenta que nuestro polígono muchas veces se cuadruplica en población flotante y desde ese punto de vista se requiere reforzar la inversión en infraestructura en el casco histórico", afirmó.

REUNIONES

La instancia ciudadana tuvo como objetivo sociabilizar proyectos del ámbito de la infraestructura de la ciudad como la construcción de una Ruta Patrimonial, la remodelación del Paseo Cousiño y las plazas Poisson (Población Riesco) y Doctor Luis Sigall, así como la rehabilitación patrimonial del muro de contención del Cerro Castillo.

Las siguientes convocatorias tendrán como fin visibilizar iniciativas ligadas al fortalecimiento del comercio y la gobernanza de organizaciones presentes en el polígono.

Elizabeth Navarro, vecina del sector del Barrio Fundacional, valoró la convocatoria y comprometió su participación en las siguientes instancias ciudadanas que se desarrollarán durante el 2020.

"Me parece buenísimo, es la opinión de muchas personas y así van sacando ideas. En lo que respecta al tema que me tocó conversar, en el Paseo Cousiño se me ocurre podría existir una galería de arte porque hay tanto artista, podría ser rotativo y así siempre estaría ocupado", dijo la vecina.

Las instancias participativas que se realizarán durante el 2020 darán continuidad a un proceso que comenzó el año pasado, con convocatorias ciudadanas que se realizaron para conocer la opinión de habitantes y comerciantes del centro de la ciudad sobre temáticas como seguridad, retiro de basura, reactivación comercial y comercio ambulante.

