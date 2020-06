Valparaíso redobla su capacidad de distribución de las cajas de alimentos a familias vulnerables

Municipalidad porteña indicó que a la fecha, 10.445 hogares han recibido este beneficio, principalmente en los campamentos instalados en la comuna.

La Municipalidad de Valparaíso cifró en cerca de 20 mil cajas de alimento las que han llegado hasta la comuna, de las 71 mil comprometidas por el Gobierno, las cuales están siendo distribuidas por la casa edilicia para conseguir entregarlas en el menor tiempo posible, pensando que en la Ciudad Puerto existen 101.236 hogares.

De estos, hay cerca de 94 mil inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), y cerca de 55 mil se encuentran en el tramo 40 del RSH y 28.785 cuentan al menos con un/a integrante mayor de 65 años. Esto, según las cifras entregadas en el Censo del 2017.

Frente a este escenario, el municipio porteño redistribuyó las labores de los funcionarios municipales, priorizando la entrega de estas cajas de alimento y redoblando la cantidad de trabajadores, los cuales se han desplegado por todo el territorio comunal, lo que sumado al accionar de voluntarios y dirigentes sociales, han permitido que, a la fecha, 10.445 hogares cuenten con su beneficio entregado en su domicilio, gracias al servicio de transportistas escolares.

Esta distribución se está realizando tanto en campamentos, los cuales están actualmente cubiertos en gran parte, pues son sectores de alta vulnerabilidad, así como también en todos los hogares con grados altos de vulnerabilidad.

La cantidad de cajas disponibles permitirá cubrir al 70% de los hogares de la comuna, según aseguró el municipio.

Rodrigo Ruiz, encargado del Modelo de Confinamiento Comunitario, indicó que "el criterio de distribución que hay en estos momentos, dado que recibimos una cantidad importante de cajas adicionales de parte del Gobierno, es mucho más amplio, por lo que estamos trabajando en todos los hogares que tienen un alto nivel de vulnerabilidad".

"Ellos van a recibir una caja, no es necesario que se hagan listas en las juntas de vecinos, ni es necesario que se anoten en ninguna parte. Nosotros tenemos la información del Registro Social de Hogares, que nos indica cuáles son los niveles de vulnerabilidad que hay en las distintas unidades vecinales, haya o no haya organización vecinal. Con base en ello vamos planificando la entrega en esas unidades vecinales", añadió.

Cabe indicar que las cajas serán distribuidas por todo el territorio comunal a los hogares que presentan alta vulnerabilidad.

Rodrigo Ruiz explicó que "si usted ve que hoy día se entregó en la unidad vecinal de al lado y no se entregó en la suya, no se desespere por favor, vamos a volver y entregar en su sector. Lo mismo que si hemos llegado a un campamento y no a las casas vecinas al campamento, no es porque no se vaya a distribuir ahí, sino que vamos a hacerlo en un momento próximo. Vamos a estar distribuyendo todos los días y vamos a llegar a la totalidad de hogares que tienen más alta vulnerabilidad, porque la cantidad de cajas así lo permiten".

Es importante destacar que aquellas familias que ya estaban inscritas en el Registro Social de Hogares, sobre todo en los tramos 40, 50 y 60, no requieren hacer el trámite de actualización para recibir la caja.

Vale recordar que la entrega a las familias beneficiadas se realiza de manera respetuosa, dejando a un lado toda exposición mediática, y de forma segura, utilizando todas las medidas de prevención.

