Valparaíso: Humorista Dino Gordillo regaló 100 palas y 200 pares de guantes para las obras de limpieza y reconstrucción

"Lo que más me sorprendió en Valparaíso es que no había nadie triste, no había ninguna persona triste pese a la catástrofe".

Regiones , Domingo 29 de diciembre de 2019 a las 10:28 horas