Unidad de Control de la Municipalidad de Valparaíso detecta anomalías en contrato con cooperativa de aseo

Situación dice relación con un contrato de 2018 en el que se adjudicó la licitación pública para hacerse cargo del aseo y la mantención de calles y parques de la comuna.

Un informe de la unidad de Control de la Municipalidad de Valparaíso da cuenta de una serie de irregularidades en un contrato suscrito entre la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial y la casa edilicia, situación que fue notificada al alcalde Jorge Sharp.

Las anomalías, descritas en un documento con fecha 13 de marzo, dicen relación con un contrato de 2018 en el que se adjudicó la licitación pública para hacerse cargo del aseo y la mantención de calles y parques de la comuna.

En concreto, las irregularidades apuntan al incumplimiento de las capacitaciones a sus trabajadores, pago de bonos y horarios establecidos en el acuerdo, según consigna el diario El Mercurio de Valparaíso.

Christian Paz, director de Control de la Municipalidad de Valparaíso, explicó al matutino que en el análisis del decreto de pago de octubre de 2019 se detectó que en la mayoría de las jornadas laborales de ese mes no se cumplió con la asistencia de los 150 funcionarios diarios, según lo establece el contrato.

A raíz de esta situación, se le cursó una multa de 155,5 UF, la cual no fue cursada por la Unidad Técnica del municipio porteño.

Paz indicó que otras de las irregularidades detectadas dice relación con "101 trabajadores no cumplieron con el horario establecido en las bases; 37 no registran entrada o salida en los correspondientes libros de asistencia, omitiendo firmas u horarios del día presente; 85 no cumplieron los turnos del día domingo; y 82 operarios no trabajan los días festivos".

Tampoco se llevaron a cabo las capacitaciones dos veces al año, no se entregó el equipamiento correspondiente a todo el personal de aseo y los bonos de vacaciones a los trabajadores no se pagaron al momento de hacer uso de sus feriados legales.

Producto de todos estos hechos, el Director de Control recomendó iniciar un sumario administrativo por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de algunos funcionarios, e hizo un llamado a la Unidad Técnica a fiscalizar la correcta ejecución del acuerdo y cursar las respectivas multas.

Junto a descartar anomalías, el ex presidente de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, Misael Baeza, explicó que "se hizo una campaña política en contra nuestra desde un inicio. Nos llevaron a la Contraloría y a la Dirección del Trabajo diciendo que estamos haciendo las cosas mal, pero si así hubiese sido ya nos habrían sancionado".

(Imagen: Facebook "Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial")

PURANOTICIA