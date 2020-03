Una molesta Virginia Reginato emplaza al Ministerio de Salud a cumplir con la entrega de vacunas contra la influenza

"Estoy muy molesta y me da mucha indignación porque tenemos que estar velando por la vacunas que no nos entregan", señaló la Alcaldesa de Viña del Mar.

Un emplazamiento al Ministerio de Salud a cumplir con la entrega de vacunas que se garantizó para Viña del Mar, realizó la alcaldesa Virginia Reginato, durante una videoconferencia que sostuvo con los alcaldes de la región de Valparaíso; el Intendente Jorge Martínez; el jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic; y el seremi de Salud, Francisco Alvarez.

La jefa comunal viñamarina manifestó su preocupación por esa situación que se está produciendo y que ha interrumpido el proceso de inoculación programado por el área de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social.

"Estoy muy molesta y me da mucha indignación porque tenemos que estar velando por la vacunas que no nos entregan. Es sabido que hay mucho interés por vacunarse y no podemos estar esperando que durante todas las mañanas nos den las dosis que corresponden para ser entregadas en los centros de salud primaria de la Corporación. Hemos destinado muchos recursos para fortalecer la vacunación, con personal y vehículos, ya que nuestra misión es atender a quienes más lo necesitan", manifestó la alcaldesa.

Agregó que "si esto continúa no podemos vacunar a los escolares que está programado desde el 1 de abril".

Finalmente enfatizó que "como las vacunas hoy no están, nuestros vecinos, por quienes estoy muy preocupada, están asistiendo a los recintos sin que puedan ser vacunados. No podemos estar jugando con la gente, y por eso le encargo, a usted intendente, que haga las gestiones que sean necesarias para tener las dosis que nos garantizaron, porque para mí los viñamarinos están primero".

DÉFICIT DE 40%

Desde la Corporación Municipal se informó para Viña del Mar se comprometieron 127 mil dosis y han sido entregadas 73 mil, faltando alrededor de un 40 % de dicha cantidad, lo que ha obligado a interrumpir el proceso en los distintos puntos de vacunación, sin tener claridad de cuando se puede continuar con el procedimiento de manera normal.

A raíz de todo lo anterior, en Viña del Mar se determinó dar prioridad a los adultos mayores de 80 años y más, y pacientes postrados, de acuerdo al nuevo protocolo a domicilio.

También desde la Corporación, hicieron un llamado a no concurrir a los Cesfam, Cecosf y puntos de vacunación, hasta que se asegure el stock necesario para poder cumplir con la cobertura a los grupos de riesgo.

PURANOTICIA