Un 98% de avance tienen las obras de evacuación de aguas lluvias en población Gabriela Mistral de La Calera

Autoridades destacaron el significativo impacto que tiene el proyecto, permitiendo reducir en forma considerable los anegamientos en época invernal.

Un gran avance en la calidad de vida de los vecinos del sector Chorrillos, en la población Gabriela Mistral de La Calera, es la ejecución del proyecto de construcción del Sistema de Aguas lluvias, el cual también incluye la pavimentación de aceras y calzadas vehiculares, además del mejoramiento, modificación y adaptación de la infraestructura existente.

La alcaldesa Trinidad Rojo, acompañada de su equipo municipal, se reunió con el jefe de obras del Serviu, Jorge Concha y las dirigentes del sector, para conocer los alcances de este proyecto.

"Es importante destacar que aquí ha habido un trabajo mancomunado, se han realizado esfuerzos permanentes, con el fin de lograr este proyecto para los vecinos del sector Chorrillos, de la población Gabriela Mistral, que además de optimizar su calidad de vida va a permitir mejorar la plusvalía de su viviendas, también con esto se crea una posibilidad de que se formen comités y así los residentes puedan postular a una vivienda sólida por intermedio del Serviu", señalo la alcaldesa calerana.

Asimismo, la jefa comunal recalcó que con la ejecución de la obra se permite avanzar en la proyección de una de las alternativas estudiadas para el emplazamiento de nuevo puente en la comuna, el cual que ha sido un anhelo de años para la ciudad, "El no dar la espalda al río, va a significar hacer un paseo peatonal, que permita que las familias puedan disfrutar del río Aconcagua... vamos camino a una comuna nueva, moderna que va a ir en avance de la mano del plan regulador", afirmo Rojo.

La iniciativa lleva un 98% de avance y se enmarca en el programa de infraestructura sanitaria, a cargo de la Seremi de Vivienda y ejecutado por el Serviu, con una inversión que supera los 216 millones de pesos.

Tomás Ochoa, director regional del Serviu, expresó su satisfacción en la realización en La Calera de este tipo de proyectos, "estamos contentos de anunciar a los vecinos del sector Chorillos que este será el último invierno en que sus calles se verán anegadas por la acumulación de aguas lluvias, ya que nuestro Servicio está finalizando las obras de saneamiento, que contemplaron nuevas cámaras, sumideros y canaletas y también el pavimentos de calles que eran de tierra. La inversión que realizamos va en directo beneficio de las familias, los vecinos van a poder transitar cómodamente por su barrio, no más tierra en verano ni barro en invierno".

Para los vecinos del sector esto constituye un gran avance en su calidad de vida, ya que durante años se veían gravemente afectados en época invernal con las lluvias, produciéndose problemas de inundación de las calzadas y viviendas.

Para Ana Mena, presidenta de la Junta de Vecinos "Gabriela Mistral" las obras concretan un sueño esperado por muchos años por los vecinos "Me siento inmensamente feliz, cuántos años estuvimos viviendo con agua y tierra, ahora tenemos nuestros pasajes y calles ya pavimentadas, es un logro maravilloso para todos los vecinos que están muy contentos, ya no andamos metidos en el barro. Como dirigente también me siento muy contenta de haber aportado para que esto se llevara a cabo y del trabajo que hicieron los dirigentes anteriores en esta población".

Además de la construcción de una red de colectores con un longitud de 354 metros, se contempló la construcción de 6 sumideros y se pavimentó con carpeta de asfalto, las calles y/o pasajes, junto a veredas permitiendo un mayor escurrimiento y encauzado de las aguas lluvias.

PURANOTICIA