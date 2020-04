Un 95% de cumplimiento alcanza ordenanza que exige el uso de mascarillas en espacios públicos de Quillota

Alcalde Luis Mella recordó a la población de su comuna que "si usted no usa mascarilla, tiene que asumir una multa que puede llegar hasta $100 mil".

​Con el fin de coordinar estrategias comunales para la lucha contra el coronavirus Covid-19 durante las próximas semanas, volvió a sesionar el Comité Operativo Comunal de Emergencias (COE) de Quillota.

​La reunión tuvo lugar en el salón VIP del estadio Lucio Fariña, con participación de representantes de las unidades locales de Carabineros, PDI, el Hospital San Martín, Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Gendarmería, el Departamento de SaludQuillota, la Oficina Municipal de Protección Civil, la Defensa Civil y la Cruz Roja, entre otros organismos.

​En cuanto a las medidas expuestas, el alcalde Luis Mella comentó que "cerca del 95% de la gente está cumpliendo. Todavía queda un 5% que no cumple. Algunos se habían olvidado, otros no tenían, se la regalamos. Vamos a seguir regalando mascarillas a los que no tengan recursos. Nada justifica que no cumplan con el uso de la mascarilla. Recuerden que es indispensable para andar en las calles, para ir a oficinas públicas, para ingresar a locales comerciales. La mascarilla es fundamental. Si usted no usa mascarilla, tiene que asumir una multa que puede llegar hasta $100 mil".

​Durante esta nueva sesión del COE Comunal, los participantes expusieron el trabajo que están desarrollando durante esta emergencia sanitaria, concordando gestiones conjuntas, intercambios y compromisos de colaboración. Además, sus jefaturas respondieron preguntas, que permitieron ir delimitando responsabilidades dentro de la labor comunal de combate.

​El subprefecto Wladimir Benavides detalló que "en la jurisdicción de Quillota no existen denuncias de domicilios que se utilicen como casas de veraneo o de vacaciones. No obstante de que, si llegara a haber un domicilio, en cualquier sector de la ciudad, que algún vecino detecte, que sea efectivamente una segunda vivienda, puede denunciar para hacer la respectiva fiscalización con el seremi, para instaurar el sumario sanitario respectivo, para aplicar la multa respectiva".

​Por su parte, el teniente Jaime Urrutia, subcomisario administrativo de la 4ª Comisaría de Carabineros, destacó que "esta reunión nos pone en contacto a las autoridades 'de primera línea', para poder reaccionar de una forma más cohesionada, una forma de contacto directo y tener claridad respecto a los protocolos que se deben seguir en caso de tener algún posible agente positivo o alguien que sí tenga los síntomas de Covid 19".

​En representación de Gendarmería, el cabo primero Daniel Neira explicó que han tomado una serie de medidas para prevenir contagios, "partiendo por cerrar la unidad penal hacia las visitas. No hay visitas de la población civil a la población penal, solamente encomiendas y, por otro lado, el equipo mío, que es de la Brigada Contra Incendios, está sanitizando todos los días con amonio cuaternario o con cloro, en su defecto. Por otro lado, recibimos una importante ayuda de la Municipalidad, por intermedio de Protección Civil, los cuales concurrieron con personal especializado a hacer una sanitización exhaustiva a toda la unidad penal".

​Una interesante estadística entregó el supervisor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Quillota, Germán Schulze, quien destacó que "hemos tenido un aumento de un 15% en nuestras intervenciones habituales, con respecto a las llamadas que se realizan al 131, con sospechas, más que nada. El teléfono 131 también deriva a otros teléfonos, está el Fono Salud Responde y también los teléfonos de orientación y obviamente que es mucho más exhaustivo y les hacen mayores preguntas y también puede haber un seguimiento. Pero en la manera que las personas se sientan angustiadas, sientan que han estado con contacto con personas, no han podido guardar su cuarentena y tienen algún tipo de los síntomas, tienen que llamar inmediatamente".

​Cabe destacar que, durante el COE también se entregó una donación de la empresa Colbún, consistente en 100 protectores faciales plásticos, fabricados con impresora 3D, que serán destinados a los profesionales de la salud quillotana.

