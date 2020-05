UDI por caso del fallido concurso de la Cormuval de Jorge Sharp: "No tenían las manos tan limpias”

“Deja en claro una vez más que quienes se autodenominan los paladines de la transparencia y la probidad, no tenían las manos tan limpias” dicen desde el gremialismo.

El diputado UDI, Osvaldo Urrutia y el concejal de Valparaíso y presidente regional del gremialismo, Carlos Bannen, destacaron que la indagación hecha por la contraloría interna de la municipalidad porteña y publicada este sábado por Puranoticia.cl "deja claro que la presentación que hicimos a la Contraloría General de la República establece hechos absolutamente irregulares" y que por ello el concurso fue declarado nulo.

LEE TAMBIÉN: Terremoto en la Cormuval: Informe devela graves ilegalidades en concurso de directores de colegios que obliga a Jorge Sharp a dejarlo nulo

El diputado UDI Osvaldo Urrutia y el concejal de Valparaíso Carlos Bannen, destacaron la resolución ya que su juicio "es absolutamente acorde a la presentación que hicimos en la Contraloría Regional evidenciando una serie de irregularidades".

Para Urrutia "este resultado del sumario interno deja de manifiesto que el concurso que el municipio intentó pasar colado para que nadie se diera cuenta de que estaban apernando a los amigos operadores políticos del alcalde Sharp, es absolutamente irregular".

"Y eso lo dejamos muy establecido en la presentación que hicimos ante la Contraloría General de la República donde detallábamos las irregularidades que se habían cometido. Además, es importante que ahora se determine el pago irregular de más de $50 millones para realizar este concurso y que quienes tienen responsabilidades asuman las consecuencias de este hecho más aún pensando que se trata de una corporación municipal totalmente quebrada", añadió el legislador.

El diputado Urrutia fue enfático en señalar que "ojalá que el alcalde no busque realizar nuevamente este concurso de manera irregular porque la corporación no tiene recursos, y deja en claro una vez más que quienes se autodenominan los paladines de la transparencia y la probidad, no tenían las manos tan limpias".

Por su parte, el concejal de Valparaíso y presidente de la UDI V Región, Carlos Bannen precisó que "hemos tomado conocimiento del informe que le fue entregado al alcalde y a los concejales que señala que se debe anular el concurso de directores de diversos establecimientos de nuestra comuna".

"Ahora bien, no solamente hay un error como se ha señalado en cuanto a la no actuación del secretario municipal en su calidad de ministro de fe sino que también hay errores graves por ejemplo que personas que intervinieron en el proceso no se abstuvieron de haberlo hecho lo que configura eventuales conflictos de interés; ¿y la consecuencia de esto cuál es? falta a la probidad", sentenció el edil porteño.

"Por otra parte una de las grandes observaciones consiste en que el docente destacado se debe elegir por sorteo y no consta en ningún lado que se haya efectuado ese sorteo, no existen antecedentes de ello entre muchos argumentos; pero yo quiero señalar con fuerza que la corporación municipal no tiene recursos, todos sabemos que tiene números rojos en sus finanzas entonces es inentendible que el alcalde quiera realizar nuevamente este concurso más aún cuando en seis meses más la educación pública deja de pertenecer a la corporación municipal de Valparaíso y pasa a formar parte del Servicio Local de Educación", indicó.

Frente a una eventual acusación contra el alcalde, el concejal Carlos Bannen explicó que "este hecho es un argumento más para sumar antecedentes para un notable abandono de deberes. Acá se mal utilizaron recursos que no tiene la corporación para un concurso que fue anulado y ese mal uso de dineros ya configura un elemento importante para evaluar una eventual acusación en el futuro".

Cabe recordar que el pasado 20 de abril, el Diputado Osvaldo Urrutia en compañía de los concejales de Valparaíso y representantes de ChileVamos, Carlos Bannen (UDI), Luis Soto (UDI) y Ruth Cáceres (RN), presentaron ante la Contraloría General de la República un requerimiento con la idea de que se pronuncie sobre el concurso efectuado por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), dependiente del municipio porteño, que designó a más de 14 directores en diversas escuelas y liceos de la comuna, proceso que habría mostrado una serie de irregularidades.

En el escrito se señala que habría existido un evidente conflicto de interés al designar a personas vinculadas política y sentimentalmente a personeros del Frente Amplio y del Colegio de Profesores de Valparaíso, con nula experiencia en ámbitos de la educación pública, gastando millonarios recursos con los que no cuenta la Cormuval y burlando una serie de procesos administrativos y de perfiles de quienes realizaron las evaluaciones.

PURANOTICIA