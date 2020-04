U. de Talca realizará primer ensayo de la Prueba de Transición que reemplazará a la PSU

La casa estudiantil, en alianza con Cpech, ha preparado una plataforma para realizar el primer ensayo en modalidad online, lo que permitirá que estudiantes y egresados de todo Chile puedan acceder de manera gratuita.

Ya comenzó la etapa preparatoria de la Prueba de Transición, el examen de ingreso a la educación superior que reemplazará a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y que se aplicará por primera vez en el proceso de Admisión 2021.

El Ministerio de Educación ya anunció que los cuatro temarios para el test que corresponden a las pruebas obligatorias Comprensión Lectora y Matemáticas, y a las pruebas electivas de Ciencias e Historia y Ciencias Sociales.

La Universidad de Talca, en alianza con Cpech, ha preparado una plataforma para realizar el primer ensayo en modalidad online, lo que permitirá que estudiantes y egresados de todo Chile puedan acceder de manera gratuita.

La inscripción se realiza a través de la web admision.utalca.cl y la prueba se realizará del 4 al 10 de mayo. En esta modalidad, se ingresará a una plataforma donde se podrán responder las dos pruebas de manera diferenciada, pero sin la posibilidad de pausar. De esa forma, se espera que quienes den el examen puedan tener un primer diagnóstico de su rendimiento y tiempo que les tomó terminar la prueba.

"Es importante que los escolares y egresados puedan preparar desde ahora esta nueva prueba, porque les va a permitir tener el conocimiento y la práctica necesaria antes de la fecha final", comentó el director de Acceso a la Educación Superior (DAES) de la UTalca, César Retamal.

Hacer ensayos es muy útil para los estudiantes, ya que les ayuda a conocer la prueba y su tiempo de respuesta, el tipo de preguntas que hay y tener un puntaje base sobre el cual superarse.

"El ensayo me va a ayudar a medir mis capacidades, a ver cuáles son mis amenazas frente a esta prueba y saber un poco más de ella. Lo que espero lograr en esta prueba es prepararme más porque ya no considero que voy a ciegas si no practico", comentó Alejandra Pérez, estudiante de cuarto medio del Liceo Técnico Amelia Courbis.

Pérez explicó que el año pasado asistió a un ensayo y que fue de mucha ayuda: "Pude ver el grado de dificultad que tenía y cuales era mis desventajas. Además durante el año me metí a un taller de preparación en mi colegio, mejoré muchísimo y el miedo a hacer esta prueba se fue un poco".

En esa línea, la profesora Rocío Aguilar del Liceo Luis Correa Rojas de Curepto, explicó que las técnicas de estudio son clave en este proceso de preparación. "Debo organizarme de tal manera que pueda cumplir con mis obligaciones escolares y generar momentos de práctica, ensayo y error, que me ayudarán a tener un catastro sobre qué tan cerca estoy de cumplir mi objetivo. Armar un esquema de estudio, coordina los deberes, clases en línea y tú tiempo de autoaprendizaje", dijo la docente.

La profesional de DAES, Tania Mascaró, reforzó esta idea: "La mejor manera de aprender los contenidos es a través de la práctica y la creación de fichas de estudio, que al ser escritas a mano, ayuda a que se queden grabados en la memoria. Entre más practiques, más posibilidades tienes que tener un proceso exitoso".

