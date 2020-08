Tribunal Electoral Regional remueve a Patricio Freire como Alcalde de San Felipe por "notable abandono de deberes"

De igual forma, el TER de Valparaíso estableció que el ahora ex jefe comunal quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por cinco años.

Luego de un largo proceso, iniciado por dos concejales, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso decidió este martes 11 de agosto remover a Patricio Freire de su cargo como Alcalde de San Felipe, por haber incurrido en notable abandono de deberes, quedando de esta manera inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por cinco años.

Cabe recordar que el año 2017, los concejales Christian Beals y Juan Carlos Sabaj presentaron una solicitud de remoción, fijando como hecho sustancial que el jefe comunal habría incumplido un acuerdo del Concejo Municipal para remover a su administrador municipal, Patricio González.

Este largo proceso judicial buscaba la salida de González, a quien se le cuestionaban posibles vínculos con la empresa Citeluz, que se adjudicó el año 2017 una licitación de luminaria pública sin presuntamente haber contado con los votos suficientes para ser aprobada. No obstante a aquello, de igual forma el alcalde Freire firmó un decreto para pagarle a la empresa una deuda de $1.500 millones en 84 cuotas.

Durante esta etapa, los ediles de oposición al entonces jefe comunal sanfelipeño debieron comprobar la efectividad de que el alcalde requerido incurrió en falta de supervigilancia en la ejecución del proceso de licitación para el mejoramiento y servicio de mantención del alumbrado público de la comuna de San Felipe, celebrado con la empresa "Citeluz Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A", también llamada "Citilum Chile Servicios de Iluminación Urbana S.A", causando perjuicio al patrimonio municipal".

Según consigna Puranoticia.cl, Patricio Freire dijo en su oportunidad que tomaba este proceso de remoción "como una situación que se viene arrastrando desde que tengo este Concejo acá en la Municipalidad. No es la primera amenaza o demanda al TER que me hacen. Con este Concejo no hemos tenido muy buenas relaciones. Sabemos que van como candidatos ellos también. Quieren ensuciar la gestión".

Los pasos a seguir ahora será que el Tricel debe pronunciarse al respecto de esta sentencia, de ratificarla será el Concejo Municipal de San Felipe quien elija a un nuevo alcalde, de todas formas Patricio Freire debe dejar el cargo en forma inmediata hasta que se pronuncie el Tricel.

