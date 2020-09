Tres ascensores de Valparaíso inician marcha blanca luego de estar cerrados desde marzo por la pandemia

Se trata de los ascensores Barón, Polanco y San Agustín, mientras que el resto de los elevadores porteños se espera que reabran durante el presente mes.

Luego de seis meses cerrados al público, los ascensores Barón, Polanco y San Agustín fueron reabiertos en Valparaíso, situación que fue recibida como una agradable sorpresa por parte de los vecinos.

Vale indicar que los elevadores porteños aún están en proceso de marcha blanca, no obstante, el pasaje seguirá siendo gratuito para todos los usuarios, los que deberán cumplir obligatoriamente medidas de resguardo, como el uso obligatorio de mascarilla, mantener el distanciamiento social de 1,5 metros y el ingreso de un máximo de cinco pasajeros por carro.

El alcalde Jorge Sharp señaló que "estamos iniciando una marcha blanca para retomar el funcionamiento normal de los ascensores, con todas las recomendaciones que nos hicieron un conjunto de especialistas y que conversamos con funcionarios y equipos a cargo".

Si todo resulta bien, la Municipalidad de Valparaíso espera que durante septiembre esté toda la red de ascensores funcionando, con las nuevas condiciones definidas, las cuales se mantendrían por mucho tiempo.

Uno de los operadores del ascensor Barón, Víctor Navarrete, manifestó al respecto que "tenemos un trato bien cercano con la gente y sobre todo con el vecino. Cada operador de ascensor conoce su entorno, su barrio, algunos son más conflictivos y otros menos, pero en todos hay un acercamiento, porque hay que considerar que es un elemento útil, ya que nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan a nosotros".

Finalmente, la vecina Sonia Díaz dijo que "esto es una maravilla, porque así no me tengo que dar toda la vuelta. Yo vivo aquí en Barón y se echaba mucho de menos el ascensor"; mientras que Maritza Paredes comentó que "para mí es un alivio, porque vivo aquí cerca del ascensor y ando con mi carrito, porque no puedo hacer fuerza".

PURANOTICIA