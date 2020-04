Tras semanas de controversia, Concejo proclama a Alfonso Muñoz como nuevo Alcalde de El Tabo

Concejal socialista se encumbró como nuevo jefe comunal luego de acogerse a un artículo de la Ley de Municipalidades, que indica que al no haber mayoría absoluta, corresponde que asuma el edil más votado en la elección del 2016.

"Espero tener una respuesta específica, y por escrito". Con estas palabras, el entonces concejal del Partido Socialista (PS) por El Tabo, Alfonso Muñoz, le manifestaba a Puranoticia.cl sus expectativas respecto a la especie de ultimátum que le dio a la Municipalidad este jueves 16 de abril, representada por la alcaldesa subrogante, Lilian Medina, para que confeccionara, en un plazo de 24 horas, el decreto que lo designa como el nuevo Alcalde de El Tabo.

Y así fue... pues, Alfonso Muñoz fue nombrado como la nueva máxima autoridad de la comuna, luego que Emilio Jorquera (PPD) fuera destituido del cargo el pasado 27 de febrero por "contravención grave a las normas de probidad administrativas", de acuerdo a una investigación llevada a cabo por la Contraloría, producto de una excavación de material en la zona La Gota de la Leche, sin que ésta fuera fiscalizada por la Municipalidad de El Tabo.

Pero su elección no estuvo exenta de complicaciones, pues el edil socialista acusa que el "círculo de hierro" del removido Emilio Jorquera -representado por su ex Directora Jurídica, Lilian Medina, hasta ayer alcaldesa (s); y su ex Directora de Secpla, Paula Cepeda, hasta ayer la secretaria municipal (s)- entrampó el proceso que debía haberlo proclamado como alcalde el pasado lunes 6 de abril.

Esto, debido a la aplicación del artículo 65, inciso cuarto, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que indica que al no haber mayoría absoluta "corresponde que asuma como Alcalde quien entre las opciones sea el concejal más votado en la elección popular de 2016". Y como Alfonso Muñoz obtuvo dos votos y Edgardo Gómez (PPD) sacó tres, sin obtener la mayoría absoluta, es el edil socialista quien se emerge como vencedor, por obtener más votos que su contrincante el 2016.

Pues bien, luego de todo este proceso, que incluyó un voto de la concejala RN, Gloria Carrasco, a sí misma; la solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República; intervenciones de Diputados y Senadores de la zona; y acusaciones de incluso llevar el tema a la justicia; finalmente el Concejo Municipal citó a una nueva sesión especial, que tuvo como objeto único revisar la proclamación del nuevo Alcalde.

Y tal como ha sido la tónica de este proceso, desde aquel 27 de febrero en que se oficializa la destitución del ex jefe comunal, esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal no estuvo libre de polémicas, pues la instancia, citada a las 15:00 horas, recién comenzó a las 16:35 horas, cuando la alcaldesa (s) Lilian Medina dio a conocer lo resuelto por el Tribunal Electoral.

En ese sentido, la Directora de la Unidad Jurídica explicó que en lo medular, el tribunal señala que "la Municipalidad dio cumplimiento a lo establecido en la sentencia de destitución del ex alcalde Jorquera. No entró al fondo del asunto y en ese sentido, la administración, a través de la Secretaria Municipal (Paula Cepeda), interpretando la votación (del último Concejo de elección del cuerpo colegiado), nombra al concejal Alfonso Muñoz Aravena como Alcalde de la comuna de El Tabo". Momento seguido se firmó el decreto alcaldicio con el que se ratificó lo expresado.

Una de las primeras en celebrar esta noticia fue la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende (PS), quien indicó que "nos alegra el nombramiento de Alfonso Muñoz como el nuevo Alcalde de El Tabo. Se ha cumplido con lo que indica la ley. Todas mis felicitaciones para nuestro compañero, quien cuenta con mi apoyo y disponibilidad a colaborar en su gestión municipal".

Por su parte, el diputado Marcelo Díaz, también representante por la región de Valparaíso, inidicó que es una "buena noticia que Alfonso Muñoz haya podido asumir como Alcalde de El Tabo. Dado el contexto, es clave que la comuna cuente con una autoridad plenamente elegida y válida a cargo de la Municipalidad. Felicitaciones y éxito en la gestión".

