Tras 10 años cerrado, el Mercado Puerto de Valparaíso abrió oficialmente sus puertas

Luego de 10 años de permanecer completamente cerrado el histórico Mercado Puerto de Valparaíso, este espacio reabrió sus puertas de forma oficial a la comunidad porteña, en una ceremonia en la que participaron divef.

Para su recuperación estructural, el municipio se adjudicó más $5.200 millones, correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Para la habilitación del primer piso se usaron recursos propios de la entidad edilicia, por $380 millones.

Actualmente, el Mercado Puerto cuenta con 51 puestos de venta, 18 de frutas, verduras, frutos secos, emporios, queserías, plantas, aceitunas y mermeladas y 33 puestos de artesanía local, donde hay diversos rubros, como orfebrerías, impresiones, fotografías, retablos y productos hechos en cueros. Además, existe un punto turístico municipal, el cual tiene por función orientar tanto a turistas extranjeros como locales sobre los lugares patrimoniales del Barrio Puerto y la comuna de Valparaíso.

Con respecto a la esperada inauguración, el alcalde Jorge Sharp señaló que "uno de los compromisos que asumimos como Alcaldía, cuando nos presentamos a las elecciones, fue abrir el Mercado Puerto, y hoy día estamos cumpliendo este compromiso. Hoy son más de 50 locales, entre hortofrutícolas y artesanías, pero el día de mañana serán cientos más. Este primer paso es muy importante, porque reactiva económicamente a la ciudad, le devuelve un edificio a Valparaíso y le va poniendo fin a esta sensación de abandono que se ha ido produciendo en la ciudad".

Por su parte, Marcos Brauchy, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, comentó que el Mercado Puerto es "la instalación de la ciudad y el barrio fundacional de la ciudad, y como decía el alcalde, recuperar esto no ha sido corto, no ha sido fácil, no ha sido barato y la reapertura va a significar mejores condiciones para la ciudad, una ciudad que avanza a pesar de lo que quieran decir muchos".

Elio Barrera, uno de los locatarios del lugar, reconoce que el evento es "fantástico, es muy bonito ver a tanta gente acá reunida. Están todos interesados. La gente pasa y dice 'voy a volver, me compraré algo'. Me imagino que mis colegas están igual en sus locales trabajando". Sobre las expectativas del Mercado Puerto, Barrera menciona que "me lo imagino todo esto andando como un punto neurálgico de Valparaíso que vuelve a despertar."

Para este 2020 se espera poder habilitar los otros pisos del mercado, dotándolos de baños, luz, enchufes, wifi y mobiliario, generando un espacio abierto, horizontal y colaborativo, donde la comunidad proponga, produzca y ejecute. A su vez se le habilitará la terraza, generando una plaza pública en altura y por último un ascensor el que permita que todas las personas puedan acceder a todas las instalaciones del edificio.

