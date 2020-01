"Soy hija de un general de Concepción": Día de furia de mujer se transforma en viral

Una curiosa escena se vivió en el aeropuerto de la capital del Biobío, acción que fue grabada y subida a redes sociales donde se transformó en viral.

Momentos de tensión vivieron algunos funcionarios del Aeropuerto de Concepción, luego que una mujer comenzara a gritarles acusando "malos tratos", situación que rápidamente se transformó en viral en las redes sociales.

"¿No me dejai? ¿No me dejai?". Estos fueron los primeros gritos lanzados por la mujer, quien aparentemente fue abordada por un trabajador debido a que no habría querido pagar por una maleta.

Luego, la tensión aumentó cuando pidió que la trataran "como persona".

"Yo soy hija de un general y ustedes me están tratando mal. Soy hija de un general, ¿qué hueá? Soy hija de un general de Concepción y me están tratando como el hoyo", dijo la mujer, que convirtió esta frase en tendencia de Twitter.

Luego de gritarle al trabajador, se dirigió con vehemencia hacia un grupo de trabajadoras que estaba grabando la escena, con claras intenciones de golpearla, por lo que fue detenida para que no llevara a cabo esta acción.

A través de su cuenta en Facebook, la protagonista del video explicó que "soy hija de un general, dije para proteger a mi compañera, malditos bastardos y qué pasaaashhh... muestren el video completo".

Además, la mujer que se define en su cuenta como performista, profesora de burlesque y poeta erótica, indicó que "si dije que era hija de general fue porque me detuvieron junto con mi compañera y no iba a dejar que la torturaran".

Cabe señalar que posteriormente el mensaje fue borrado de su Facebook.

