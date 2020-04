Solidaridad en tiempos de Coronavirus: El silencioso, necesario y efectivo trabajo de Fundación Sinergia Humanitaria de Valparaíso

Basada en gestiones de diplomáticos y ex diplomáticos, además de la experiencia de una ex directora regional de Senama, esta organización ha llevado ayuda humanitaria a más de 200 ciudades del país.

Corría el año 2001 cuando Ana Eugenia García y José Luis Balmaceda comenzaron a planear una iniciativa que pudiera ir en ayuda de los más desvalidos, con especial énfasis en adultos mayores y niños con capacidades diferentes.

Esta idea se potenció cada vez más mediante el trabajo de Balmaceda, ex embajador de Chile en diferentes países de Europa, con los cuales comenzó a establecer secciones de ayuda social, tal como ocurrió en Noruega, Australia y Suiza.

En base a todo este trabajo, el año 2016 se dio vida en la región de Valparaíso a la Fundación Sinergia Humanitaria, cuya acción solidaria ha tenido como propósito el dignificar las condiciones de vida de las personas más necesitadas de Chile.

Todo el trabajo previo, sumado al aporte y experiencia de Ana Eugenia García, ex directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en Valparaíso, durante el primer Gobierno del presidente Sebastián Piñera, se materializó en la entrega de contenedores con ayuda proveniente desde Europa, los cuales eran asignados a comunas en las que se apreciaban ciertas carencias, como ya ha ocurrido en Villa Alemana, Santa María y Padre Las Casas, entre muchas otras.

"Desde el 2017 en adelante, hemos entregado alrededor de 200 contenedores a Chile y a distintos municipios", explicó Ana Eugenia García, presidenta de la Fundación Sinergia Humanitaria, quien agregó que hay tres áreas en las que han basado su labor: "adultos mayores, niños con capacidades diferentes y Bomberos".

LOS CIMIENTOS DE LA FUNDACIÓN

Antes de ser oficialmente nombrada como fundación, el trabajo desarrollado por el ex embajador Balmaceda incluyó la creación, el año 2011, de la iniciativa llamada "Diplomacia Humanitaria", la cual llegó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores junto al consul general de Chile en Melbourne, Diego Velasco.

Por medio de esta instancia, se entregó importante ayuda a las víctimas del terremoto y maremoto registrado el 27 de febrero de 2010, la que sirvió para reconstruir 14 jardines infantiles de la Fundación Integra; crear un centro de diálisis en Paillaco; crear un centro para los pescadores de caleta Pacheco Altamirano, en San Antonio; construir dos hogares para niñas víctimas de violencia intrafamiliar, de la Corporación Maria Ayuda, en Curicó y Los Angeles y; reconstruir otros dos ubicados en Concepcion y Lontue.

Pero todo esto fue sólo el comienzo, ya que el 2014, José Luis Balmaceda, por entonces Embajador de Chile en Suiza, selló compromisos de cooperación con instituciones locales, además de miembros de la comunidad chilena, acción que ha permitido el envío de más de 30 contenedores con implementos e insumos médicos, así como también carros para Bomberos.

La coordinación de esta ayuda humanitaria comenzó a ser asumida por Ana Eugenia García a partir del año 2014, permitiendo de esta forma canalizar y garantizar la eficiencia en la entrega de la ayuda para las familias más vulnerables y de territorios aislados del país, situación que tuvo como última gran beneficiada a la comuna de Angol, en La Araucanía.

EL PLAN ANGOL

Desde hace unos seis meses, la Municipalidad de Angol y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) de La Araucanía comenzaron a gestionar, a través de la Fundación Sinergia Humanitaria, la posibilidad de poder enviar ayuda a adultos mayores de la comuna, así como de personas en situación de discapacidad con alta vulnerabilidad.

De esta manera se logró concretar la entrega de un contenedor lleno de insumos que fue donado desde Suiza, a través de la Orden de Malta, y que en total suma más de $100 millones, más los costos asociados al transporte que fueron asumidos por la Municipalidad, equivalentes a unos $8 millones adicionales.

Este cargamento con ayuda técnica beneficiará al programa de cuidados domiciliarios de Angol, que atiende a personas postradas, y que consta de sillas de ruedas, sillas dializadoras eléctricas, sillas de baño, sillas de cuidado para pacientes, máquinas para fisioterapia, andadores, pañales, bancos, sillas, guantes de goma, sillas de metal, vajillas, mesas de tratamiento para consultorios, ropa de cama para hospital, entre muchos otros insumos.

La presidenta de la Fundación Sinergia Humanitaria explicó que "yo hablo con los alcaldes, les pregunto sobre catastros, necesidades, además que he estudiado el tema a nivel nacional, así que me manejo mucho en eso y trato de que sea en zonas. Pero también debo decir que han habido ángeles, en el caso de Angol, donde hay una coordinadora del Senama, que se llama Karin Mella, es una niña fantástica con una vocación de servicio salvaje, me fue dando algunas luces y con ese tipo de gente, cuando uno se encadena, dan ganas de seguir trabajando".

Acerca de esta ayuda, el alcalde de Angol, Enrique Neira, sostuvo que "esto va a solucionar una tremenda brecha histórica que tenemos acá en la comuna por la tremenda cantidad de adultos mayores que hay. Decirle a nuestra gente de Angol que las gestiones que estamos realizando indudablemente que van orientadas al segmento más sensible, que son nuestros adultos mayores, pero aquí hay otras especies que también le van a servir a otras personas".

QUÉ VIENE AHORA

Cumplido el objetivo en la comuna de Angol, ahora el propósito de Fundación Sinergia Humanitaria, y de su presidenta Ana Eugenia García, es buscar nuevas ciudades a las cuales ayudar.

Así fue como ya se designó a Villarrica, también comuna de La Araucanía a la cual en los próximos días llegará un nuevo contenedor con ayuda proveniente desde Suiza.

Justamente, de aquella nación europea, García comentó que "esto ha sido de la mano de un país que ha sido maravilloso con nosotros, en particular con esta fundación y conmigo, yo estuve el año pasado en Suiza, y nos han colaborado de todo corazón, con mucho cariño y respeto porque todo lo que envían es de muy buena calidad".

Y aunque la pandemia del coronavirus Covid-10 ha frenado un poco las labores, la ex directora del Senama Valparaíso aseguró que "los suizos son personas que cuando dan su palabra, la cumplen. Eso ha permitido que podamos mantener la ayuda y sigamos generando convenios con distintas personas e instituciones del mundo que pueden ayudar a un país como nosotros. Los méritos son de las personas que integran esta fundación, que son diplomáticos, que fueron diplomáticos, y obvio que el nivel de contacto que tienen es tremendamente relevante".

En base a esta situación es que el próximo paso será dado en el norte del país, donde ya tienen a tres potenciales comunas identificadas para ser beneficiarias de la ayuda: se trata de Arica, Iquique y Coquimbo, comunas de las cuales se estudiarán sus requerimientos para dar paso posteriormente a la materialización de la nueva donación.

"La idea es recorrer todo Chile, con toda esta ayuda, y ojalá generarla de aquí a fin de año", acotó García.

