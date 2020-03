Solicitan ampliar formalización a Virginia Reginato y dos directores por caso de horas extras en la Municipalidad de Viña del Mar

Solicitud se basa en que en la Alcaldesa de Viña del Mar radica la determinación exclusiva de asignar las horas extras, siendo incluso quien firma los decretos municipales en esta materia.

Tal como lo diera a conocer Puranoticia.cl este lunes 16 de marzo, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decidió fijar una fecha para formalizar a tres funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad Jardín por el delito de fraude al Fisco. Esto, en el marco de la investigación de la querella presentada por el caso de horas extras ilícitas pagadas por la entidad edilicia a más de 400 trabajadores, situación que físicamente es imposible de realizar, puesto que en algunos casos los días superaban las 24 horas.

LEER TAMBIÉN: Caso "horas extras" en Municipalidad de Viña del Mar: Juzgado de Garantía fija fecha para formalizar a los tres primeros imputados por fraude al Fisco.

Fue el año 2012 cuando Javier Gómez, abogado y presidente de Viña Transparente, acudió al Juzgado para presentar una querella por fraude al Fisco debido al pago de horas extras al interior de la Municipalidad, situación que se zanjó con el sobreseimiento de los acusados. No obstante, el 2018 volvió a la carga con otra querella, en la que además participó el diputado y ex alcalde de la comuna, Rodrigo González, la que esta vez sí tuvo réditos a favor de sus aspiraciones.

Así fue como el Juzgado de Garantía de Viña del Mar notificó a Pablo Staig Araujo, ex administrador municipal, hoy director de Asesoría Jurídica; a Manuel Jesús Echeverría, actual director del área de Finanzas; y a Javier Enrique Vásquez, de profesión contador y funcionario de la Municipalidad; para que acudan al tribunal el próximo martes 7 de abril, a las 8:50 horas, para comenzar la audiencia de formalización por su eventual participación y responsabilidad, en calidad de coautores, en los delitos de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal.

AMPLIACIÓN DE FORMALIZACIÓN

Y aunque esta noticia fue calificada de manera positiva por el abogado Javier Gómez, lo cierto es que no dejó una sensación completamente alegre, ya que la notificación no incluyó a la alcaldesa Virginia Reginato, quien es la encargada de firmar los decretos que autorizan el pago de las horas extras al interior de la Municipalidad.

No obstante, a menos de 24 horas de la notificación, los querellantes volvieron a presentar una solicitud ante el Ministerio Público, con el objetivo de que se incluya en una ampliación de formalización a la jefa comunal viñamarina, además de otros dos cargos muy cercanos a Reginato: Patricio Moya Márquez, director de Operaciones y Servicios; y Alamiro Arias Lazo, Director Transito y Transporte Público.

LEER TAMBIÉN: Caso "Horas Extras": Sumario administrativo de Contraloría sanciona a 37 funcionarios claves de municipio de Viña del Mar.

La solicitud para ampliar las formalizaciones programadas para el día 7 de abril de 2020 menciona a Virginia Reginato Bozzo, alcaldesa de Viña del Mar, ya que "de acuerdo a la ley de Municipalidades, es la administradora de los dineros y recursos municipales, y de acuerdo a la ley 18.883, en ella radica la determinación exclusiva en la asignación de horas extras, siendo la responsable exclusiva y, de hecho, es ella quien firma los decretos municipales de asignación de horas extras, y que forman parte de la carpeta investigativa".

El requerimiento continúa con Patricio Moya Márquez, director de Operaciones y Servicios; y Alamiro Arias Lazo, director Transito y Transporte Público, quienes "han más que duplicado sus remuneraciones mensuales, realizando una cantidad de horas extras fisicamente imposibles, incluso en períodos de vacaciones, feriados y licencias, según detalla informe de Contraloría incorporado a la carpeta investigativa".

LA RESPONSABILIDAD DE REGINATO

En conversación con Puranoticia.cl, Javier Gómez, abogado y presidente de Viña Transparente, explicó que "estamos pidiendo la ampliación de la formalización, porque del punto de vista jurídico es ilógico que se formalice a personas que, si bien, perciben el dinero, no son las personas que ordenan que ese dinero sea percibido. Hay una responsable superior a ellos, y gracias a esa responsable, esas personas pueden percibir ese dinero ilícitamente, que es la alcaldesa Virginia Reginato".

LEER TAMBIÉN: Auditoría a municipio de Viña del Mar detecta millonarios pagos irregulares de horas extraordinarias.

"Ella es la que firma los decretos de asignación de horas extras. Ella es la administradora de la Municipalidad, y de acuerdo a la ley de estatuto de personal municipal, ella es la que fija las horas extras y firma los decretos. Por tanto, esos antecedentes le constan al fiscal, los conoce y no entendemos por qué se formaliza a una persona con rango inferior, que son beneficiados por este delito, pero que no son quienes lo permiten", agregó el profesional.

ACUSAN "PROTECCIÓN POLÍTICA"

Acerca de por qué cree que no se incluyó a Virginia Reginato en la formalización, Gómez indicó que "la única explicación que se puede percibir es por una protección política, porque del punto de vista penal y lógico, cualquier persona con sentido común más básico entiende que en este delito, quien asigna las horas extrasm es la jefa máxima del servicio, que es la Alcaldesa. No son los jefes de área, no son los directores de Departamento, es la jefa de la unidad de administración, que es Virginia Reginato. Yo creo que es simplemente por una protección política que, sin dudas, no puede aceptarse este tipo de criterios extrajurídicos en un tema tan delicado como éste".

LEER TAMBIÉN: Virginia Reginato culpa a trabajadores y dice que existe "aprovechamiento" de ellos en las horas extras.

Acerca de la gravedad de sus palabras, el presidente de Viña Transparente aseguró que "no es grave lo que digo, es grave lo que se hace, que es esta protección. La gravedad no está radicada en mis palabras, sino que en la omisión del Ministerio Público de no formalizar a la alcaldesa simplemente por ser la alcaldesa".

CASOS EMBLEMÁTICOS

Respecto a la solicitud de ampliación de formalización para Moya y Arias, el abogado explicó que "ellos son personajes emblemáticos del tema de horas extras. El 2012 presenté una querella contra Alamiro Arias, porque efectivamente él trabajaba más de 24 horas diarias, lo que es imposible. Moya está en una situación similar. Son personas que más que duplican su sueldo normal en base a las horas extras".

Finalmente, consultado sobre si presentará nuevas solicitudes de ampliación de formalización, Javier Gómez sostuvo que "esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Por lo pronto, estamos partiendo por estos casos emblemáticos, pero la investigación recién está comenzando. De acuerdo al informe de Contraloría, eran más de 400 personas que estaban percibiendo horas extras ilícitas. Sería importante que se grafique la magnitud del fraude, porque son 400 personas que en definitiva están dilapidando en horas no trabajadas $5.500 millones".

PURANOTICIA