Solicitan al Ministerio Público que formalice a Gabriel "Coca" Mendoza tras querella por fraude al Fisco

Todo se debe a la presunta apropiación de $26 millones, por medio de 31 pagos que recibía mientras era el encargado de las Escuelas Gratuitas Deportivas de Viña del Mar. Esto, sin lograr acreditar sus servicios, tal como lo señaló Contraloría.

El abogado y presidente de la agrupación Viña Transparente, Javier Gómez, solicitó al Ministerio Público que formalice al ex futbolista y concejal de la comuna, Gabriel "Coca" Mendoza (UDI), en el marco de la investigación por fraude al Fisco que pesa sobre el ex jugador de Colo-Colo y la selección chilena.

Todo se remonta a mayo de 2019, cuando dicha agrupación se querelló contra el ex deportista por la presunta apropiación de $26 millones, por medio de 31 pagos que recibía mientras era el encargado de las Escuelas Gratuitas Deportivas de Viña del Mar. Esto, sin lograr acreditar sus servicios, tal como lo señaló Contraloría.

El organismo de fiscalización le ordenó al edil gremialista que devolviera dichos dineros, sin embargo apeló a la decisión, pero sin resultados positivos. Según consigna radio Biobío, el "Coca" presentó 82 testimonios y fotografías para demostrar su trabajo, no obstante, muchos de los participantes no asistieron a los talleres y no se pudo acreditar la fecha de las imágenes presentadas.

Por medio del escrito, Viña Transparente solicitó al Ministerio Público la formalización de Mendoza, "considerando la cantidad de antecedentes recabados y el tiempo transcurrido, que dan cuenta de presunciones más que fundadas de la existencia del delito y la participación culpable del imputado".

La petición está "fundada en la percepción de dineros públicos, sin realizar contraprestación alguna, y el deber de restituir dichos fondos por mandato expreso del ente contralor, cuestión que no ha realizado".

OTROS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Junto al concejal Mendoza, solicitaron que se cite a declarar a otros dos funcionarios municipales: se trata de Javier Aravena, director de la Casa del Deporte, y de Paulina Vidal, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Según consigna el documento presentado por la agrupación Viña Transparente, a la encargada de Dideco se le pide responde si los contratos con "Coca" Mendoza fueron "para financiar la campaña electoral del concejal" y qué actividad ha realizado "como superior a cargo (...) del imputado para recuperar el dinero indebidamente recibido" por éste.

Hugo Espinoza, contralor municipal, es otro de los aludidos por Viña Transparente; al igual que Michael Wilkendorf, procurador fiscal del CDE en Valparaíso, quien descartó que dicho organismo se hiciera parte de la querella.

Al respecto, Javier Gómez dijo a la emisora que "es bastante delicado porque el Consejo de Defensa del Estado tiene el deber de velar por los intereses fiscales y aquí sin duda están implicados".

Cabe señalar que Gabriel Mendoza no quiso referirse a la solicitud de Viña Transparente.

