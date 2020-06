"Siento que no le importamos a nadie": El desesperado llamado de porteña que clama por ayuda para enfrentar la crisis

"Estamos muy asustados porque no hemos visto gran preocupación por la gente", reconoció María Jessica León, quien a sus 58 años enfrenta la pandemia sin empleo ni ayuda de las autoridades.

Desolada y desesperada. Estas son las palabras que mejor definen el sentir de María Jessica León, vecina del cerro La Cruz de Valparaíso, de 58 años, quien ha vivido la pandemia del coronavirus Covid-19 sin trabajo y sin ningún tipo de ayuda.

Esto es lo que más lamenta la vecina porteña, quien reside en la torre Elberg 3, conjunto habitacional por el que luchó 16 años como dirigenta del comité de vivienda, desde donde ve cómo muchos de sus vecinos enfrentan una realidad similar.

"El coronavirus me ha tocado de cerca, porque hace siete meses estoy sin trabajo. Además, no tengo derecho a ningún bono, porque no estoy en el 60% más vulnerable, entonces es más difícil", confesó a Puranoticia.cl la mujer que vive junto a su hija, su yerno y sus dos nietas, de 5 y 13 años.

En cuanto a sus sensaciones más íntimas, la señora Jessica confesó desesperada que "esto me colmó, me llenó, me siento sola, siento que no le importamos a nadie. En realidad ya no sé qué hacer".

En nombre de sus vecinos, indicó que "considero que estamos solitos. No hemos recibido ayuda de nadie" y que "estamos muy asustados porque no hemos visto gran preocupación por la gente".

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades, tanto regionales como comunales, a que "lo que yo pido aquí no es para mí, yo quiero que se acuerden que nosotros existimos. Somos viviendas sociales, hay gente, niños, gente de la tercera edad que necesita de ayuda y no ha llegado nada, no han llegado las cajas de mercadería. Yo pido que nos ayuden un poquito. Aquí no quiero criticar ni poner mal a nadie, sino que yo quiero que nos tomen en cuenta, que se preocupen de nosotros".

De igual forma, Jessica León comentó que el Covid-19 ha golpeado con fuerza al conjunto habitacional. De hecho, expresó que unos vecinos dieron positivo a la pandemia y que se tuvieron que llevar al hospital a la dueña de casa, su hija a su bebé, quedando en el domicilio el esposo y su hijo. "Nos preocupamos porque estamos asustados, más que nada", dijo al respecto.

Teniendo en cuenta que ni ella ni su yerno tienen empleo, por ende no aportan dinero a la casa, la vecina porteña explicó a este medio que es su hija la que está aportando algunos recursos, que es el que utilizan para poder vivir.

"Yo estoy cero aporte, antes llevaba la casa, pero ahora a mi hija le dan bonos. Ella no trabaja, pero le tocan los bonos, yo no toco nada, pero ella sí, y con eso nos estamos dando vuelta. Hoy no tengo para hacer almuerzo en mi casa, y así mucha gente. Yo no me quejo por mí, sino por los abuelos, la tercera edad, mis vecinos", explicó.

Finalmente, acerca de estos días en cuarentena, la mujer indicó que antes salía mucho, porque aseguró que era la única forma de despejar su mente: "Yo me resfrié porque soy la más patiperra. No me puedo quedar en la casa, yo estoy muy shockeada, no me gusta que me vean así, entonces salgo. Ahora en cuarentena no".

PURANOTICIA